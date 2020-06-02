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Oyuncu Sumru Yavrucuk Müge Anlı'dan yardım istedi!

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programı ile bugüne kadar binlerce kayıp kişi bulan Müge Anlı, 'Pati Buldular' projesi ile de kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmaya başladı. Müge Anlı bugünkü canlı yayında ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un mesajına yer verdi. Yavrucuk, kaybolan Golden cinsi köpeği için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

Giriş Tarihi: 02.06.2020 15:54 Güncelleme Tarihi: 02.06.2020 15:56
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Oyuncu Sumru Yavrucuk Müge Anlı'dan yardım istedi!

Koronavirüs nedeniyle ekranlara verdiği aranın ardından dün yeniden izleyici karşısına çıkan Müge Anlı, Pati Buldular projesi ile de kaybolan evcil hayvanları sahiplerine kavuşturmaya devam ediyor.

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Oyuncu Sumru Yavrucuk Müge Anlı'dan yardım istedi!

Müge Anlı son bölümde (2 Haziran Salı) ünlü oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeği Toni hakkında bilgi paylaştı. Pati Buldular ile kaybolan dostlarımızı yuvalarına kavuşturan Müge Anlı, programın sonunda Sumru Yavrucuk'un Golden cinsi köpeği Toni'nin 6 gündür kayıp olduğu bilgisini paylaştı.

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Oyuncu Sumru Yavrucuk Müge Anlı'dan yardım istedi!

Gözyaşları içerisinde Toni'den haber bekleyen 59 yaşındaki sanatçı için Müge Anlı çalışmalara başladı.
Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un, Golden cinsi köpeği Toni için çok üzgün olduğunu ve görenlerin en kısa zamanda iletişime geçmesini rica ettiğini ifade etti.

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Oyuncu Sumru Yavrucuk Müge Anlı'dan yardım istedi!

27 Mayıs günü köpeği kaybolan Sumru Kumrucuk, gözyaşları içerisinde köpeğinin bulunmasını bekliyor. Öte yandan köpeğinin sol arka patisinde yara izi olduğu belirtildi.

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Oyuncu Sumru Yavrucuk Müge Anlı'dan yardım istedi!

"Program sayesinde 400 pati bulduk" açıklamasını yapan Müge Anlı, "Sahipsiz sandınız muhtemelen" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.