Oyuncu Sumru Yavrucuk Müge Anlı'dan yardım istedi!

Gözyaşları içerisinde Toni'den haber bekleyen 59 yaşındaki sanatçı için Müge Anlı çalışmalara başladı.

Müge Anlı, Sumru Yavrucuk'un, Golden cinsi köpeği Toni için çok üzgün olduğunu ve görenlerin en kısa zamanda iletişime geçmesini rica ettiğini ifade etti.



