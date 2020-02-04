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Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Adnan Koç’un davasında karar çıktı!
Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa karakterine hayat veren Adnan Koç, polis ekiplerinin düzenlediği bir uyuşturucu baskınında polise ateş açtıkları için yargılanıyordu. Adnan Koç ile birlikte polise direnen ve ateş açtığı belirtilen iki kardeşi için geçtiğimiz aylarda görülen davada 96'şar yıldan 184'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mahkeme Adnan Koç ve kardeşleri için karar çıktı.
Giriş Tarihi: 04.02.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 13:02
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