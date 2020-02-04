Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Adnan Koç’un davasında karar çıktı!

'HİÇBİR EYLEME KATILMADIM, BERAATİMİ İSTİYORUM'

Davaya katılan Şeyhmuz Koç, olay yerine gittiğini belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde kavgaya karışmadım. Hiçbir eyleme katılmadım, beraatimi istiyorum" dedi. Bazı sanıkların Avukatı Yılmaz Abuşoğlu, olayın davada müşteki olan memurların davranışları nedeniyle meydana geldiğini savundu. Müvekkillerinin olayın başında cezalarını aldığını savunan Abuşoğlu, "Dövüldüler, kolları kırıldı. Müşteki memurlar narkotikte göreve yeni başlayan memurlardır. Deneyimleri azdır. Basına karşı mahcubiyetlerini örtmek için böyle bir senaryo yazdılar. İş o yüzden buraya kadar geldi. Müvekkillerimin beraatine karar verilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme karar için duruşmaya kısa bir süre ara verdi.