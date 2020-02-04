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Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Adnan Koç’un davasında karar çıktı!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Behram Paşa karakterine hayat veren Adnan Koç, polis ekiplerinin düzenlediği bir uyuşturucu baskınında polise ateş açtıkları için yargılanıyordu. Adnan Koç ile birlikte polise direnen ve ateş açtığı belirtilen iki kardeşi için geçtiğimiz aylarda görülen davada 96'şar yıldan 184'er yıla kadar hapis cezası istenmişti. Mahkeme Adnan Koç ve kardeşleri için karar çıktı.

Giriş Tarihi: 04.02.2020 13:01 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 13:02
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Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Adnan Koç’un davasında karar çıktı!

Ataşehir'de uyuşturucu operasyonu kapsamında yapılan gözaltı işlemleri sırasında çıkan arbedede 6 polisin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen oyuncu Adnan Koç'un da aralarında bulunduğu 6 sanıklı davada karar çıktı. Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç 4 suçtan 16 yıl 8 ay, diğer kardeşleri Mehmet Hayri Koç 5 suçtan 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da 2 suçtan 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

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Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Adnan Koç’un davasında karar çıktı!

İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Şeyhmuz Koç katılırken, yine tutuksuz yargılanan diğer sanıklar katılmadı. Sanıklar ve müşteki polislerin avukatları da duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki polislerin avukatları, savcının sanıkların cezalandırılması yönündeki mütalaasına katıldıklarını belirterek sanıkların tutuklanmasını talep ettiler.

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Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Adnan Koç’un davasında karar çıktı!

'HİÇBİR EYLEME KATILMADIM, BERAATİMİ İSTİYORUM'

Davaya katılan Şeyhmuz Koç, olay yerine gittiğini belirterek, "Ben olay yerine gittiğimde kavgaya karışmadım. Hiçbir eyleme katılmadım, beraatimi istiyorum" dedi. Bazı sanıkların Avukatı Yılmaz Abuşoğlu, olayın davada müşteki olan memurların davranışları nedeniyle meydana geldiğini savundu. Müvekkillerinin olayın başında cezalarını aldığını savunan Abuşoğlu, "Dövüldüler, kolları kırıldı. Müşteki memurlar narkotikte göreve yeni başlayan memurlardır. Deneyimleri azdır. Basına karşı mahcubiyetlerini örtmek için böyle bir senaryo yazdılar. İş o yüzden buraya kadar geldi. Müvekkillerimin beraatine karar verilmesini istiyorum" dedi. Mahkeme karar için duruşmaya kısa bir süre ara verdi.

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Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Adnan Koç’un davasında karar çıktı!

ADNAN KOÇ 16 YIL 8 AY CEZA ALDI

Aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Adnan Koç ve kardeşi Ahmet Koç'u, müşteki polislere yönelik eylemlerinden dolayı, "Kasten yaralama", "Kamu görevlisine hakaret", "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından suçlu buldu. Mahkeme, Adnan ve Ahmet Koç'u bu suçlardan 16'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

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Muhteşem Yüzyıl’ın yıldızı Adnan Koç’un davasında karar çıktı!

Adnan Koç'un diğer kardeşi Mehmet Hayri Koç ise, "Kasten yaralama", "Kamu görevlisine hakaret", "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Mala zarar verme" suçlarından 17 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Adnan Koç'un akrabası Şeyhmuz Koç ve Mehmet Pınarbaşı da, "Kamu görevlisine hakaret" ve "Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme" suçlarından 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.