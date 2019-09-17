Motor tutkusuyla imajını değiştiren Tamer Karadağlı gündemi salladı

Tamer Karadağlı sosyal medya hesabından motoruyla yaptığı paylaşımlarla magazin dünyasının dikkatlerini çekti. İmajını da değiştiren usta oyuncu Tamer Karadağlı sevenlerinin ilgi odağı oldu. İmaj değişikliği sonrası Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın'da yıllarca beraber oynadığı Pınar Altuğ ile eski halleri merak edildi. Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı eski fotoğraflarıyla olay oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı fotoğrafları herkesi şaşkına çevirdi. İşte ünlülerin yıllar içindeki hayrete düşüren değişimleri.