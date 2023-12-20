20 Aralık 2023, Çarşamba
Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi
2022 yılında nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan bebek müjdesi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bir kızları olacağını duyuran çift, 'GQ Men Of The Year' töreninde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bebek heyecanını basın mensuplarıyla paylaşan Oktay, "Kız çocuğu deyince duygulanıyorum. Ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 13:37
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