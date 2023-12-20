Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

"ALLAH GÖNLÜMÜZE GÖRE VERDİ"

Kızını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Kız erkek ayırt etmeyiz, sağlıklı olsun ama gönlümüzde hep kız çocuk vardı. Allah gönlümüze göre verdi. Henüz hazırlıklara başlamadık, iki ay sonra başlarız" açıklamasını yaptı.