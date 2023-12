Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

"HER GÜN AŞIK OLDUĞUM KADINDAN EVLADIM OLSUN İSTİYORDUM"

Eşiyle birlikte 'GQ Men Of The Year' törenine katılan Oktay, "Kız çocuğu deyince duygulanıyorum. Ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi. Her gün aşık olduğum kadından bir evladım olsun çok istiyordum. Kız çocuğunu da duyunca daha da farklı heyecanlandım. Tepemden indirmeyeceğim onu" dedi.