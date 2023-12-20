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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy'un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

2022 yılında nikah masasına oturan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay'dan bebek müjdesi gelmişti. Geçtiğimiz günlerde bir kızları olacağını duyuran çift, 'GQ Men Of The Year' töreninde muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bebek heyecanını basın mensuplarıyla paylaşan Oktay, "Kız çocuğu deyince duygulanıyorum. Ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 20.12.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 13:37
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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Yıldız Çağrı Atiksoy-Berk Oktay çifti, 10 Eylül 2022 tarihinde Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikâh masasına oturmuştu. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

"HER GÜN AŞIK OLDUĞUM KADINDAN EVLADIM OLSUN İSTİYORDUM"

Eşiyle birlikte 'GQ Men Of The Year' törenine katılan Oktay, "Kız çocuğu deyince duygulanıyorum. Ağladım, Çağrı beni sakinleştirdi. Her gün aşık olduğum kadından bir evladım olsun çok istiyordum. Kız çocuğunu da duyunca daha da farklı heyecanlandım. Tepemden indirmeyeceğim onu" dedi.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

"ALLAH GÖNLÜMÜZE GÖRE VERDİ"

Kızını kucağına almak için gün sayan Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Kız erkek ayırt etmeyiz, sağlıklı olsun ama gönlümüzde hep kız çocuk vardı. Allah gönlümüze göre verdi. Henüz hazırlıklara başlamadık, iki ay sonra başlarız" açıklamasını yaptı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

"HEYECANDAN KENDİME GELEMEDİM"

Üç hafta önce Vadistanbul'da el ele objektiflere yansıyan ikili, bebek mağazalarında tur attıktan sonra bir restoranda yemek yemeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy’un eşi Berk Oktay mutluluktan havalara uçtu: Çağrı beni sakinleştirdi

Baba olacağı haberini aldığında yaşadığı mutluluğu paylaşan Berk Oktay, "O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz" açıklamasını yapmıştı.