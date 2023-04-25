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Kuruluş Osman'da Osman Bey’den intikam yemini! “Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 123. bölümüyle 26 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da konaktaki baskının ardından Bala Hatun ağır yaralanırken, Turgut Bey ise Nayman tarafından esir alınır. Osman Bey, bu tehlikelere karşı nasıl bir plan kuracaktır?

Giriş Tarihi: 25.04.2023 14:13
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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in intikam yemini! “Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

123.Bölüm:

BALA HATUN AĞIR YARALI

Nayman'ın karargaha yaptığı baskın oldukça kanlı olmaktadır. Konak'ın tehlikede olduğunu haber alan Osman Bey, Nayman'ın büyük saldırısına rağmen karargahtan nasıl çıkabilmiştir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in intikam yemini! “Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

Konaktaki büyük baskın sonucunda Bala Hatun ağır yaralanır. Konaktakiler saldırıyı nasıl püskürtmüşlerdir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in intikam yemini! “Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

Bala Hatun'u yaralı ve hareketsiz gören Osman Bey intikam yeminleri eder. Bala Hatun iyileşecek midir?

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in intikam yemini! “Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

TURGUT BEY ESİR ALINDI!

Turgut Bey ve alplarını ele geçiren Nayman bir bir kelle almaya başlamıştır. Turgut Bey'i esir alan Nayman, Osman Bey'i tehdit eder. Biat etmezlerse onu yaşatmayacağını söyler.

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Kuruluş Osman’da Osman Bey’in intikam yemini! “Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

Osman Bey bu tehdide karşı nasıl cevap verecektir; Turgut Bey'i Nayman'ın elinde bırakmamak için neler yapacaktır?