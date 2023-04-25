Kuruluş Osman'da Osman Bey’den intikam yemini! “Buraya girebilirsiniz ama ölmeden çıkamazsınız!”

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 123. bölümüyle 26 Nisan Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da konaktaki baskının ardından Bala Hatun ağır yaralanırken, Turgut Bey ise Nayman tarafından esir alınır. Osman Bey, bu tehlikelere karşı nasıl bir plan kuracaktır?