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Kuruluş Osman 5. bölümüyle reytinglere damga vurdu! Bala Hatun ölecek mi?

18 Aralık reyting sonuçları için nefesler tutulmuştu. Atv'nin iddialı yapımı Kuruluş Osman reytingleri yıktı geçti. Yayınlanmaya başladığı ilk gündem beri Çarşamba akşamları birinciliği kimseye bırakmayan Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan 5'nci bölümüyle tüm kategorilerde birincilik koltuğuna oturdu. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 5. bölüm'ünde; Dündar ve Osman karşılaşması obadaki güç dengelerini yeni baştan belirlerken, zehirlenen Bala Hatun'u kurtarmak için mücadele veren Osman yaralandı. Edebali'nin Osman Bey'e verdiği "adalet" nasihatı büyük ilgi gördü. İşte, Kuruluş Osman 5. bölümünde yaşananlar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:04
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Kuruluş Osman 5. bölümüyle reytinglere damga vurdu! Bala Hatun ölecek mi?

Çarşamba akşamları Atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı beşinci bölümüyle Çarşamba akşamına damga vurdu.

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Kuruluş Osman 5. bölümüyle reytinglere damga vurdu! Bala Hatun ölecek mi?

Tüm Kişiler' de % 14,11 izlenme oranı ve % 30,77 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 10,70 izlenme oranı ve % 24,68 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,72 izlenme oranı ve %30,72 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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Kuruluş Osman 5. bölümüyle reytinglere damga vurdu! Bala Hatun ölecek mi?

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın beşinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı.

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Kuruluş Osman 5. bölümüyle reytinglere damga vurdu! Bala Hatun ölecek mi?

KURULUŞ OSMAN KONUŞULDU!
Kuruluş Osman'ın 5. Bölüm etiketi #KuruluşDestanı, Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya yükseldi.

6. BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kuruluş Osman 5. bölümüyle reytinglere damga vurdu! Bala Hatun ölecek mi?

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI
Kuruluş Osman dizisinde bu hafta; Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?

5. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN