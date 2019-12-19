Kuruluş Osman 5. bölümüyle reytinglere damga vurdu! Bala Hatun ölecek mi?

5. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Kuruluş Osman dizisinde bu hafta; Osman, Edebalı'nın kızı Bala Hatun'u Yannis'in elinden kurtarmayı başarır ancak Bala Hatun zehirlenmiştir ve panzehiri ise Yannis'in elindedir. Dündar Bey'in oğlu Batur'u bıçakladığı için kafesli çadıra atılan Osman, kaçtıktan sonra ilk kez Dündar ile karşı karşıya gelecektir. Dündar Bey ve Osman'ın bu yüzleşmesi obada neler doğuracak? Kızı kaçırılan Edebalı, onun iyileşmesi için ne yapacak? Osman, Yannis'in elindeki panzehiri alıp Bala'yı kurtarabilecek mi?