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Kuruluş Osman 5. bölümüyle reytinglere damga vurdu! Bala Hatun ölecek mi?
18 Aralık reyting sonuçları için nefesler tutulmuştu. Atv'nin iddialı yapımı Kuruluş Osman reytingleri yıktı geçti. Yayınlanmaya başladığı ilk gündem beri Çarşamba akşamları birinciliği kimseye bırakmayan Kuruluş Osman dün akşam yayınlanan 5'nci bölümüyle tüm kategorilerde birincilik koltuğuna oturdu. İzleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın 5. bölüm'ünde; Dündar ve Osman karşılaşması obadaki güç dengelerini yeni baştan belirlerken, zehirlenen Bala Hatun'u kurtarmak için mücadele veren Osman yaralandı. Edebali'nin Osman Bey'e verdiği "adalet" nasihatı büyük ilgi gördü. İşte, Kuruluş Osman 5. bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 10:52 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019 11:04
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