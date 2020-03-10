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Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla sanat dünyasının en sevilen isimlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Aralık ayından beri sosyal medyada paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncu yeni paylaşımıyla kısa süre binlerce beğeni aldı. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına başta eşi Başak Dizer olmak üzere ünlü isimlerden de yorum yağdı.

Giriş Tarihi: 10.03.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 10:18
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Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Rol aldığı dizi ve reklam çekimlerindeki başarısıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, aylar sonra Instagram hesabından fotoğrafını paylaştı.

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Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Oyuncunun paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.

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Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

BEĞENİ YAĞDI

Aralık ayından bu yana Instagram hesabından paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 3 ay sonra gelen yeni paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Siyah beyaz bir fotoğrafını paylaşan Tatlıtuğ'a 560 binin üzerinde beğen geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

ÜNLÜ İSİMLER YORUMSUZ KALAMADI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanmayan oyuncunun paylaşımına ünlü isimlerden de yorum gecikmedi. Gelen yorumlardan en çok beğeni alan yorum ise Tatlıtuğ'n eşi Başak Dizer'in yorumu oldu.