Kıvanç Tatlıtuğ aylar sonra paylaştı! Sosyal medya yıkıldı

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla sanat dünyasının en sevilen isimlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ son paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Aralık ayından beri sosyal medyada paylaşım yapmayan yakışıklı oyuncu yeni paylaşımıyla kısa süre binlerce beğeni aldı. Instagram hesabını aktif olarak kullanmayan Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımına başta eşi Başak Dizer olmak üzere ünlü isimlerden de yorum yağdı.