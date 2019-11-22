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Kimse Bilmez’de büyük kavuşma: ‘Kardeşim sensin!’

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 23. bölüm tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Tanıtımda, yıllar sonra kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmeleri duygusal anlar yaşattı. Babaları Erniko'nun katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? İşte Kimse Bilmez'in 23'ncü yeni bölümünde yaşanacaklar…

Giriş Tarihi: 22.11.2019 17:05 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 17:10
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Kimse Bilmez’de büyük kavuşma: ‘Kardeşim sensin!’

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür.

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Kimse Bilmez’de büyük kavuşma: ‘Kardeşim sensin!’

Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi?

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Kimse Bilmez’de büyük kavuşma: ‘Kardeşim sensin!’

Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı?

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Kimse Bilmez’de büyük kavuşma: ‘Kardeşim sensin!’

Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?

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Kimse Bilmez’de büyük kavuşma: ‘Kardeşim sensin!’

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