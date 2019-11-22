Kimse Bilmez’de büyük kavuşma: ‘Kardeşim sensin!’

Atv'nin sevilen dizisi Kimse Bilmez'in 23. bölüm tanıtımı büyük ilgi uyandırdı. Tanıtımda, yıllar sonra kardeş olduklarını öğrenen Ali ve Pilot kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşmeleri duygusal anlar yaşattı. Babaları Erniko'nun katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? İşte Kimse Bilmez'in 23'ncü yeni bölümünde yaşanacaklar…