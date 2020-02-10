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Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hangi filmle Oscar kazandı?

Joaquin Phoenix, Oscar gecesinde kazandığı ödülle dikkatleri üzerine çekti. Her yıl sinemaseverler tarafından büyük bir merakla beklenen Oscar Ödül Töreni, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Başrolünde yer aldığı Joker filmiyle gişede büyük başarılara imza atan Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı. Joaquin Phoenix, internetin de en çok aranan ismi oldu. Peki Joaquin Phoenix kimdir? En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazanan Joaquin Phoenix'in hayatı ve kariyeri...

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Giriş Tarihi: 10.02.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 13:38
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Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hangi filmle Oscar kazandı?

Sinemaseverler tarafından büyük bir merakla beklenen Oscar Ödülleri dün akşam Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Joker filminde gösterdiği başarılı performansla bu yıl sinemaya damga vuran Joaquin Phoenix, kazandığı En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanarak tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Joaquin Phoenix, internetin en çok aranan ismi olurken, 'Joaquin Phoenix kimdir?', 'Joaquin Phoenix'in oynadığı filmler' en çok araştırılan konu oldu. İşte Joaquin Phoenix hakkında merak edilen her şey…

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Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hangi filmle Oscar kazandı?

JOAQUİN PHOENİX KİMDİR?

28 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Joaquin Phoenix, Amerikalı aktör, müzik videosu yönetmeni, prodüktör, müzisyen ve aktivisttir.

Ridley Scott'ın yönettiği Gladiator filmindeki Commodus rolüyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu rolle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar ödülüne aday olmuştur. 2005 yılında bir biyografi filmi olan Walk the Line'da müzisyen Johnny Cash'i canlandırarak bir kez daha Oscar'a aday olmuştur. 2012 yapımı The Master filmindeki Freddie Quell rolüyle En İyi Erkek Oyuncu dalında bu ödüle 3. kez aday olmuştur. Bunun yanında Phoenix, bir röportajında Oscar ödülleri için yorumunu yapmaktan çekinmemiştir.

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Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hangi filmle Oscar kazandı?

Phoenix, 2008 yılında beklenmedik bir şekilde aktörlüğü bıraktığını ve rap müzisyeni olarak kariyerine devam edeceğini duyurmuştur. 1993 yılında aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle genç yaşta ölen aktör River Phoenix'in kardeşidir. Ayrıca 2019 yılında çekilen ve başrolünü oynadığı Joker filmindeki performansıyla Oscar'a 4. kez aday olmuş ve ödülün sahibi olmuştur.

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Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hangi filmle Oscar kazandı?

JOAQUİN PHOENİX YER ALDIĞI FİLMLER

2019 Joker
2018 Lou (Kısa Film)
2018 Don't Worry, He Won't Get Far on Foot
2018 Mary Magdalene
2018 The Sisters Brothers
2017 You Were Never Really Here
2015 Irrational Man
2015 Unity (Belgesel – Anlatıcı)
2014 Inherent Vice
2013 Her
2013 The Immigrant
2012 The Master
2010 I'm Still Here (Belgesel – Ayrıca Senarist ve Yapımcı)
2008 Two Lovers
2007 We Own the Night (Ayrıca Yapımcı)
2007 Reservation Road
2005 Earthlings (Belgesel – Anlatıcı)
2005 Walk the Line
2004 The Village
2004 Ladder 49
2004 Hotel Rwanda
2003 It's All About Love
2003 Brother Bear (Seslendirme)
2002 Signs
2001 Buffalo Soldiers
2000 The Yards
2000 Gladiator
2000 Quills
1999 8mm
1998 Return to Paradise
1998 Clay Pigeons
1997 Inventing the Abbotts
1997 U Turn
1995 To Die For
1989 Parenthood
1987 Russkies
1986 SpaceCamp
1985 Kids Don't Tell

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Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hangi filmle Oscar kazandı?

TELEVİZYONDA YER ALDIĞI PROJELER

1989 The New Leave It to Beaver
1989 Superboy
1986 Alfred Hitchcock Presents
1986 Morningstar/Eveningstar
1984 The Fall Guy
1984 ABC Afterschool Specials
1984 Hill Street Blues
1984 Murder, She Wrote
1982 Seven Brides for Seven Brothers