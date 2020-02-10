Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hangi filmle Oscar kazandı?

Sinemaseverler tarafından büyük bir merakla beklenen Oscar Ödülleri dün akşam Los Angeles'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Joker filminde gösterdiği başarılı performansla bu yıl sinemaya damga vuran Joaquin Phoenix, kazandığı En İyi Erkek Oyuncu Ödülü kazanarak tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekti. Joaquin Phoenix, internetin en çok aranan ismi olurken, 'Joaquin Phoenix kimdir?', 'Joaquin Phoenix'in oynadığı filmler' en çok araştırılan konu oldu. İşte Joaquin Phoenix hakkında merak edilen her şey…

