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Joaquin Phoenix kimdir? Joaquin Phoenix hangi filmle Oscar kazandı?
Joaquin Phoenix, Oscar gecesinde kazandığı ödülle dikkatleri üzerine çekti. Her yıl sinemaseverler tarafından büyük bir merakla beklenen Oscar Ödül Töreni, dün akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Başrolünde yer aldığı Joker filmiyle gişede büyük başarılara imza atan Joaquin Phoenix, En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü kazanarak başarısını taçlandırdı. Joaquin Phoenix, internetin de en çok aranan ismi oldu. Peki Joaquin Phoenix kimdir? En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazanan Joaquin Phoenix'in hayatı ve kariyeri...
Giriş Tarihi: 10.02.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 10.02.2020 13:38
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