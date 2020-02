92. Oscar ödüllerinde kazananlar belli oldu |Video

2020 yılı Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Amerika'nın Los Angeles kentinde bulunan Dolby Tiyatrosu'nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu. En iyi uluslararası film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri Parazit filmi ile Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'ya gitti. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker'e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger'e gitti. Zellweger Oscar heykelciğini ikinci kez kaldırdı. En İyi Film Ödülü ise geceye damga vuran Parazit filmine gitti.

İşte 2020 Oscar ödüllerini kazanan film ve oyuncular…



EN İYİ FİLM

PARASITE (NEON)

EN İYİ KADIN OYUNCU

RENEE ZELLWEGER (JUDY)

EN İYİ ERKEK OYUNCU

JOAQUIN PHOENIX (JOKER)

EN İYİ YÖNETMEN

BONG JOON HO (PARASITE)

EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU

BRAD PİTT, ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU

LAURA DERN, MARRIAGE STORY

EN İYİ ORİJİNAL SENARYO

BONG JOON HO VE HAN JIN WON (PARASITE)

EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI

"(I'M GONNA) LOVE ME AGAIN" ROCKETMAN (ELTON JOHN VE BERNIE TAUPIN)

EN İYİ FİLM MÜZİĞİ

JOKER (HİLDUR GU?NADÓTTİR)

EN İYİ ULUSLARARASI FİLM

PARASITE

EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI

BOMBSHELL

EN İYİ UYARLAMA SENARYO

TAIKA WAITITI (JOJO RABBIT)

EN İYİ ANİMASYON

TOY STORY 4

EN İYİ GÖRSEL EFEKT

1917

EN İYİ KURGU

FORD VS. FERRARİ

EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ

1917 (ROGER DEAKINS)

EN İYİ SES MİKSAJI

1917

EN İYİ SES KURGUSU

FORD V FERRARİ

EN İYİ BELGESEL

AMERICAN FACTORY

EN İYİ KISA FİLM (ANİMASYON)

HAIR LOVE

EN İYİ KISA FİLM (LIVE ACTION)

THE NEİGHBOR'S WİNDOW

EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI

ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD

EN İYİ KOSTÜM TASARIMI

LITTLE WOMEN

EN İYİ KISA BELGESEL

LEARNING TO SKATEBOARD IN A WAR ZONE IF YOU'RE A GIRL