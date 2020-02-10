92. Oscar ödüllerinde kazananlar belli oldu |Video
2020 yılı Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Amerika'nın Los Angeles kentinde bulunan Dolby Tiyatrosu'nda yapılan Oscar Ödülleri töreninde en iyiler belli oldu. En iyi uluslararası film ve En İyi Orijinal Senaryo ödülleri Parazit filmi ile Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho'ya gitti. En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise son zamanların en çok konuşulan filmlerinden Joker'e gitti ve Joaquin Phoenix ödülünü aldı. En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ise Judy filmi ile Renée Zellweger'e gitti. Zellweger Oscar heykelciğini ikinci kez kaldırdı. En İyi Film Ödülü ise geceye damga vuran Parazit filmine gitti.
İşte 2020 Oscar ödüllerini kazanan film ve oyuncular…
EN İYİ FİLM
PARASITE (NEON)
EN İYİ KADIN OYUNCU
RENEE ZELLWEGER (JUDY)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
JOAQUIN PHOENIX (JOKER)
EN İYİ YÖNETMEN
BONG JOON HO (PARASITE)
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
BRAD PİTT, ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
LAURA DERN, MARRIAGE STORY
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
BONG JOON HO VE HAN JIN WON (PARASITE)
EN İYİ ORİJİNAL ŞARKI
"(I'M GONNA) LOVE ME AGAIN" ROCKETMAN (ELTON JOHN VE BERNIE TAUPIN)
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
JOKER (HİLDUR GU?NADÓTTİR)
EN İYİ ULUSLARARASI FİLM
PARASITE
EN İYİ MAKYAJ VE SAÇ TASARIMI
BOMBSHELL
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
TAIKA WAITITI (JOJO RABBIT)
EN İYİ ANİMASYON
TOY STORY 4
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
1917
EN İYİ KURGU
FORD VS. FERRARİ
EN İYİ GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
1917 (ROGER DEAKINS)
EN İYİ SES MİKSAJI
1917
EN İYİ SES KURGUSU
FORD V FERRARİ
EN İYİ BELGESEL
AMERICAN FACTORY
EN İYİ KISA FİLM (ANİMASYON)
HAIR LOVE
EN İYİ KISA FİLM (LIVE ACTION)
THE NEİGHBOR'S WİNDOW
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
LITTLE WOMEN
EN İYİ KISA BELGESEL
LEARNING TO SKATEBOARD IN A WAR ZONE IF YOU'RE A GIRL
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