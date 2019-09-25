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İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Sen Anlat Karadeniz kendi yıldızlarını yaratan kadrosu, başarılı senaryosu ile her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Her çarşamba evlere konuk olan Sen Anlat Karadeniz'in genç kadrosu oldukça dikkat çekiyor. Sen Anlat Kardeniz ile yıldızı parlayan oyuncuların kaç yaşında olduğunu biliyor musunuz? İşte İrem Helvacıoğlu'ndan Ulaş Tuna Astepe'ye, Öykü Gürman'dan Mehmet Ali Nuroğlu'na ünlülerin yaşları.

Giriş Tarihi: 25.09.2019 19:05 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 19:06
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İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)

Sen Anlat Karadeniz'in başarılı oyuncusu İrem Helvacıoğlu, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Atv'nin başarılı dizisi Sen Anlat Karadeniz ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımından sonra kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. İşte İrem helvacıoğlu'nun yaşı...

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İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)

İrem Helvacıoğlu'nun paylaşımı...

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İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977

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İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)

SERENAY SARIKAYA

1 TEMMUZ 1991

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İrem Helvacıoğlu yaşını açıkladı duyanlar şaştı kaldı! (İşte ünlülerin yaşları)

HADİSE

22 Ekim 1985