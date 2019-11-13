İrem Derici’nin sapık hayranı 'pişmanım' dedi!

Sanık Erol K. ifadesinde "İrem Derici ile tanışmak için İstanbul'a çiçekle geldim. Eve gittiğimde kapıyı yardımcısı açtı. İrem hanımın evde olmadığını, sonra geleceğini söyledi. Sonra ben tekrar İrem hanımı görmek için kapıyı çaldım. Kimse kapıyı açmadı. Yaklaşık 2 gün boyunca önce iddianameye konu mesajları attım. İrem hanımın evinde çalıştığı yardımcısına İrem hanımı sevdiğimi söyledim. 26 Ağustos tarihinde evin kapısını çaldım ama kimse açmadı. Kötü bir amacım yoktur. Pişmanım" dedi.