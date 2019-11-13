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İrem Derici’nin sapık hayranı 'pişmanım' dedi!
Şarkıcı İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu evin kapısına gelerek taciz ettiği iddiasıyla Erol K.'dan şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınmasının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Erol K.'nın yargılamasına başlandı. Celse arasında ifade veren Erol K., "26 Ağustos tarihinde evin kapısını çaldım ama kimse açmadı. Kötü bir amacım yoktur. Pişmanım" dedi.
Giriş Tarihi: 13.11.2019 16:51 Güncelleme Tarihi: 13.11.2019 16:55
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