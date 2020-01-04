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Hande Erçel'in kararı hayranlarını üzdü! İşte Hande Erçel'in o kararı...

Hande Erçel, rol aldığı Azize dizisinin final yapmasıyla birlikte aldığı karar sevenlerini üzdü. Hande Erçel'in Buğra Gülsoy ile başrollerini paylaştığı Azize dizisi reytinglere yenik düşmesiyle ekranlara veda etti. Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile büyük çıkış yapan Hande Erçel'in, Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile de yıldızı parlaşmıştı. İşte Hande Erçel severleri üzen o kadar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 20:11
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Hande Erçel'in kararı hayranlarını üzdü! İşte Hande Erçel'in o kararı...

En son Azize adlı dizide Buğra Gülsoy ile başrolü paylaşan Hande Erçel hayranlarını üzecek bir karar aldı.

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Hande Erçel'in kararı hayranlarını üzdü! İşte Hande Erçel'in o kararı...

Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile büyük çıkış yapan Hande Erçel'in, Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile de yıldızı parlaşmıştı.

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Hande Erçel'in kararı hayranlarını üzdü! İşte Hande Erçel'in o kararı...

Ancak oyuncunun rol aldığı soni dizilerin reytinglere yenik düşmesi bir süre ekranlardan uzak kalma kararı almasında etkili oldu.

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Hande Erçel'in kararı hayranlarını üzdü! İşte Hande Erçel'in o kararı...

Azize dizisinin yayından kaldırılmasından sonra bir sürü yüzünü dinlendireceği söylenen oyuncu, dizilerde ve filmlerde yer almama kararı aldı.

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Hande Erçel'in kararı hayranlarını üzdü! İşte Hande Erçel'in o kararı...

Azize dizisinin başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel yer alıyordu. İmkansız bir aşk hikayesinin konu alan dizi reyting kurbanı oldu.