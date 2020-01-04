Hande Erçel'in kararı hayranlarını üzdü! İşte Hande Erçel'in o kararı...

Hande Erçel, rol aldığı Azize dizisinin final yapmasıyla birlikte aldığı karar sevenlerini üzdü. Hande Erçel'in Buğra Gülsoy ile başrollerini paylaştığı Azize dizisi reytinglere yenik düşmesiyle ekranlara veda etti. Güneşin Kızları dizisindeki Selin karakteri ile büyük çıkış yapan Hande Erçel'in, Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile de yıldızı parlaşmıştı. İşte Hande Erçel severleri üzen o kadar...

Giriş Tarihi: 04.01.2020 20:08 Güncelleme Tarihi: 04.01.2020 20:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





