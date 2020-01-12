Hadise makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü pop yıldızı Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları kadar dansları ve sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Hadise, makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçını resmi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Hadise ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.