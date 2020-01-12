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Hadise makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü pop yıldızı Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde kalmaya devam ediyor. Şarkıları kadar dansları ve sahne kıyafetleriyle de adından söz ettiren Hadise, makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü sanatçını resmi hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede büyük beğeni topladı. İşte Hadise ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

Giriş Tarihi: 12.01.2020 21:45 Güncelleme Tarihi: 12.01.2020 21:48
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Hadise makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla magazin dünyasının gündemine oturmaya devam ediyor. Makyajsız fotoğrafını paylaşan Hadise, adeta yeni bir akım başlattı. Birçok ünlü de makyajsız fotoğrafları resmi sosyal medya hesaplarından paylaşı. İşte

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Hadise makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hadise hayranları makyajsız fotoğrafa büyük ilgi gösterdi.

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Hadise makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hadise'nin ardından ünlülerin de makyajsız fotoğraflarını paylaşması sosyal medyada bir akım oluşturdu. İşte Hadise ve ünlülerin makyajsız fotoğrafları.

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Hadise makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Hadise

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Hadise makyajsız fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı

Deniz Seki