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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
Atv ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programında samimi açıklamalarda bulundu. Kaynarca, Koçyiğit'e "İnsanlar sinemada sizi izlemek için bütçesini ve zamanını ayırıyordu. Bizse TV'de 'Bizi izleyin' diyoruz. Asıl star sizsiniz" dedi. Hülya Koçyiğit'in "Oynamayı hayal ettiğin biri var mı?" sorusunu da yanıtlayan Kaynarca şu ifadeleri kullandı:
Giriş Tarihi: 05.01.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 13:40
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!