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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!

Atv ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, Hülya Koçyiğit'in Film Gibi Hayatlar programında samimi açıklamalarda bulundu. Kaynarca, Koçyiğit'e "İnsanlar sinemada sizi izlemek için bütçesini ve zamanını ayırıyordu. Bizse TV'de 'Bizi izleyin' diyoruz. Asıl star sizsiniz" dedi. Hülya Koçyiğit'in "Oynamayı hayal ettiğin biri var mı?" sorusunu da yanıtlayan Kaynarca şu ifadeleri kullandı:

Giriş Tarihi: 05.01.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 05.01.2020 13:40
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' adlı programında 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'yı ağırladı.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!

Programda Kaynarca, 15 yaşında kaybettiği babasıyla ilgili "Benim için efsanedir, çok az gördüğüm ama çok dinlediğim bir adamdı. Kahraman gibi anlatıldı ve biz onun gibi olmaya çalışan çocuklardık" dedi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!

Konservatuvarda tiyatro oyuncusu olarak yetiştirildiğini belirten Kaynarca, "Televizyon ve sinema oyunculuğunu, yaptıkça kendi kendimize öğrendik" diye konuştu.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!

Ünlü oyuncu; Koçyiğit'e "İnsanlar sinemada sizi izlemek için bütçesini ve zamanını ayırıyordu. Bizse TV'de 'Bizi izleyin' diyoruz. Asıl star sizsiniz" dedi.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca Hülya Koçyiğit'e anlattı: Oynamayı hayal ettiği kişiyi açıkladı!

Oktay Kaynarca, Hülya Koçyiğit'in "Oynamayı hayal ettiğin biri var mı?" sorusuna ise "Atatürk. Hiç bilmediğimiz taraflarını da bir aktör olarak anlatmak isterim" diye cevap verdi.