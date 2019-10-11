Bülent İnal Barış Pınarı Harekatı sorusuna Albdülhamid olarak cevap verdi...

"Payitaht Abdülhamid başlamadan önce Abdülhamid'le ilgili bazı şeyler kafamda olsa da, bir şeyler okusam da projeyle birlikte bu daha da yoğunlaştı. Abdülhamid'i anlamaya çalışıyorum ve hala buna devam ediyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Neden öğretilmediğini merak ediyorum. Fakat bu projeyle birlikte ben de öğrendim, herkes de öğrenmeye başladı. Bu ülkenin çok uzun yıllara dayanan bir tarihi var. Dünyanın her yerini etkilemiş tarihi, kültürü var. Bunu öğrenmemizin bir zararı yok. İçerisinde ne olursa olsun."