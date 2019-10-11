11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Bülent İnal Barış Pınarı Harekatı sorusuna Albdülhamid olarak cevap verdi...

Payitaht Abdülhamid dizisinde Sultan Abdülhamid Han'ı canlandıran Bülent İnal sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Gerek dizideki oyunculuğu gerekse eşi ve aile hayatıyla izleyicinin beğenisini toplayan Bülent İnal hakkında vatandaşlar her detayı merak ediyor. Bülent İnal hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de memleketi oldu. Bülent İnal oyunculuğa ilk defa 1997 yılında Yasemince'de figüranlık yaparak başladı ve polis rolü ile ilk kez televizyon izleyicilerinin karşısına çıktı. Payitaht Abdülhamid'in Abdülhamid Han'ı Bülent İnal bakın aslen nereliymiş. İşte başta Bülent İnal olmak üzere ünlülerin memleketleri.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:54 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 09:59
  • 1
  • 88
Bülent İnal Barış Pınarı Harekatı sorusuna Albdülhamid olarak cevap verdi...

"Payitaht Abdülhamid" dizisi oyuncuları, Kırıkkale Üni̇versi̇tesi (KKÜ) öğrencileriyle buluştu. Dizide Sultan Abdülhamid'i canlandıran oyuncu Bülent İnal açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 88
Bülent İnal Barış Pınarı Harekatı sorusuna Albdülhamid olarak cevap verdi...

Sultan Abdülhamid'i canlandıran oyuncu Bülent İnal da 1980 yılında İstanbul'a geldiğini ve o dönem ülkenin şartlarının farklı olduğunu dile getirerek, çok uzun yıllar Sultan Abdülhamid'le alakalı bir şey bilmeden büyüdüğünü aktardı.

  • 3
  • 88
Bülent İnal Barış Pınarı Harekatı sorusuna Albdülhamid olarak cevap verdi...

Dizi projesi sayesinde Sultan Abdülhamid'i anladığını ve kendilerine anlatılmayan, bilmedikleri, öğrenmelerini istemedikleri bir dönem olduğunu gördüklerini ifade eden İnal, şöyle devam etti:

  • 4
  • 88
Bülent İnal Barış Pınarı Harekatı sorusuna Albdülhamid olarak cevap verdi...

"Payitaht Abdülhamid başlamadan önce Abdülhamid'le ilgili bazı şeyler kafamda olsa da, bir şeyler okusam da projeyle birlikte bu daha da yoğunlaştı. Abdülhamid'i anlamaya çalışıyorum ve hala buna devam ediyorum. Her seferinde şaşırıyorum. Neden öğretilmediğini merak ediyorum. Fakat bu projeyle birlikte ben de öğrendim, herkes de öğrenmeye başladı. Bu ülkenin çok uzun yıllara dayanan bir tarihi var. Dünyanın her yerini etkilemiş tarihi, kültürü var. Bunu öğrenmemizin bir zararı yok. İçerisinde ne olursa olsun."

  • 5
  • 88
Bülent İnal Barış Pınarı Harekatı sorusuna Albdülhamid olarak cevap verdi...

BARIŞ PINARI HAREKATI YORUMU

İnal, bir öğrencinin "Sultan Abdülhamid olarak Barış Pınarı Harekatı hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bunu pek yapmam ama Abdülhamid olarak cevap vereyim: Allah ordumuzu muzaffer eylesin." ifadelerini kullandı.