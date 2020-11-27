Bir Zamanlar Çukurova reytinge damga vurdu! Müjgan amacına ulaştı mı?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,73 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı, AB'de %7,96 izlenme oranı ve %17,79 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı alarak birinci oldu.

Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 74.bölümünde #SensizKalırsam etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.