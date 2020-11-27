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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Bir Zamanlar Çukurova reytinge damga vurdu! Müjgan amacına ulaştı mı? Bir Zamanlar Çukurova reytinge damga vurdu! Müjgan amacına ulaştı mı?
Bir Zamanlar Çukurova, reytinge bir kez daha damgasını vurdu. Sosyal medyanın da en çok konuşulanları arasında olan dizi, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Müjgan'ın hamilelik haberi en çok Behice'yi sevindirdi ama mutluluğu yarım kaldı. Yılmaz haberi alır almaz, çocuğun kendisinden olamayacağını söylese de Züleyha aralarındaki tüm bağı koparmak için harekete geçti. Müjgan hedeflediği şekilde olmasa da amacına ulaştı mı? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşamki bölümünde yaşananlar...
Giriş Tarihi: 27.11.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 11:51
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de %12,73 izlenme oranı ve %27,35 izlenme payı, AB'de %7,96 izlenme oranı ve %17,79 izlenme payı, 20+ABC1'de %11,22 izlenme oranı ve %23,34 izlenme payı alarak birinci oldu.
Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 74.bölümünde #SensizKalırsam etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hünkar'ın bir sözüyle kaderi değişen Züleyha, şimdi Hünkar'ın izinde yeni Hanımağa olarak kendi kaderinin iplerini eline aldı! Züleyha - Yılmaz aşkı geçtiği onca sınavdan sonra, şimdi bambaşka bir yol ayrımına geldi!
MÜJGAN'IN OYUNU KISA SÜRDÜ!
Adeta halasının izinden giden Müjgan, Behice'ye bile söylemeden yaptığı planın sonunda yine en çok üzülen oldu! Züleyha'nın canını yakmak ve Yılmaz'dan vazgeçmesini sağlamak için, onu takip edip, eczaneye peşinden girerek, "hamile olduğu" haberini duyurdu.
Bu haber, Fekeli konağında sevinç ve şaşkınlık ile karşılanırken, Züleyha için büyük bir üzüntüye neden oldu. Ancak en büyük şaşkınlığı yaşayan, Müjgan'a aylardır elini sürmeyen Yılmaz'dı!
MÜJGAN HEDEFLEDİĞİ ŞEKİLDE OLMASA DA AMACINA ULAŞTI MI?
Hamilelik haberi, en çok Behice'yi sevindirdi ama sevinci uzun süremedi. Yılmaz haberi alır almaz, çocuğun kendisinden olamayacağını söyleyince, ortalık karıştı.
O sırada Züleyha da önce Yılmaz'la bağını kopardı, ardından kaderinin iplerini eline aldı.
Yılmaz, Züleyha'ya durumu açıklayamadan, Züleyha Saniye ile birlikte huğlara gidip, "artık ben varım" diye, Hünkar'ın yerine hanım ağalığını ilan etti!
FEKELİ'NİN İKİ EVLADI KARŞI KARŞIYA!
Yılmaz, Müjgan'ın oyununu çözmeye çalışırken, "Fikret ile Doktor Hanım" dedikoduları sokakta karşısına çıktı! Çetin ile önce adamlarla kavga eden Yılmaz sonra da Fikret ile hesaplaşmaya gitti. Fekeli'nin en zor anları iki evladının birinin elinde silah varken karşı karşıya kaldığı anlardı! İki kardeşin birbirine düşmesini engellemek için Müjgan yalanını itiraf etti. Hamile olmadığını söyledi!