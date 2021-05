Barış Murat Yağcı'dan şoke eden Cemal Can Canseven açıklaması: “Gerçek bir Survivor değil!"

2020 yılında katıldıkları Survivor yarışmasında yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven, finalde karşı karşıya gelmişti. Yarışma sonrası kitap ve şarkı çıkaran Yağcı, Cemal Can ile ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'Survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vermesi herkesi şoke etti.