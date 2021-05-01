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Barış Murat Yağcı'dan şoke eden Cemal Can Canseven açıklaması: “Gerçek bir Survivor değil!"

2020 yılında katıldıkları Survivor yarışmasında yakın arkadaş olan Barış Murat Yağcı ve Cemal Can Canseven, finalde karşı karşıya gelmişti. Yarışma sonrası kitap ve şarkı çıkaran Yağcı, Cemal Can ile ilgili sözleriyle gündeme bomba gibi düştü. "Her Şeye Rağmen" adlı kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'Survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vermesi herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 01.05.2021 13:57 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 13:57
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Barış Murat Yağcı'dan şoke eden Cemal Can Canseven açıklaması: “Gerçek bir Survivor değil!

Oyuncu Barış Murat Yağcı, Survivor 2020 yarışmasında ikinciliği yakalamıştı. Yarışmadan sonra da Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşayan Barış Murat Yağcı, magazin gündemine oturdu.

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Barış Murat Yağcı'dan şoke eden Cemal Can Canseven açıklaması: “Gerçek bir Survivor değil!

Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde "Her Şeye Rağmen" adlı bir kitap çıkarmıştı. Kitabında Cemal Can'ı kastederek "Kazanan kişinin 'survivor' olduğunu hiçbir zaman düşünmedim" ifadelerine yer vererek herkesi şok etti.

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Barış Murat Yağcı'dan şoke eden Cemal Can Canseven açıklaması: “Gerçek bir Survivor değil!

Hürriyet'e verdiği röportajda ne demek istediği sorulan Barış Murat Yağcı şu ifadeleri kullandı: "Bir kere bile potaya girmedi. Benim kaç kere ismim çıktı. Halk sayesinde dokuz kez SMS birincisiydim. Gerçek bir 'survivor' değil ki.

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Barış Murat Yağcı'dan şoke eden Cemal Can Canseven açıklaması: “Gerçek bir Survivor değil!

"BAZI ŞEYLER İLGİNÇ GELİYOR"
Çocuğu seviyorum ama benim omzumda kapsül parçalı, iki kırığım varken bununla ilgili ağlamıyordum. Ama o, omzunu parkurda bir yere sürtüyor ve ağlıyordu. Bazı şeyler ilginç geliyor"

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Barış Murat Yağcı'dan şoke eden Cemal Can Canseven açıklaması: “Gerçek bir Survivor değil!

Barış Murat Yağcı, Survivor 2020'de Cemal Can Canseven'in ardından ikinci olmuştu. Yağcı ile Canseven'in bir süredir küs oldukları da iddia ediliyordu.