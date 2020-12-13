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13 Aralık 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş memleketiyle milyonları şoke etti! Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş memleketiyle milyonları şoke etti! Arıza dizisiyle son günlerde adından sıklıkla söz ettiren yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş bir kez daha gündem oldu. Başarılı oyunculuğuyla büyük takdir toplayan Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş için ''nereli?'' sorusunu soranlar aldığı cevapla hayretler içerisinde kaldı. İşte Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın herkesi şaşırtan memleketi... Giriş Tarihi: 13.12.2020 05:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 05:37
Arıza dizisinin yıldızı Tolga Sarıtaş memleketiyle milyonları şaşırtıyor. İşte Tolga Sarıtaş başta olmak üzere ünlülerin memleketleri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Atv'de reyting rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Uğur Güneş sosyal medyanın konuştuğu isim oldu. Özel hayatını mercek altına almasıyla Güneş'in memleketi sorgulandı. Peki Uğur Güneş aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri.
Hilal Altınbilek – İzmir
ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha karakterine Hilal Altınbilek hayat veriyor. Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi.
Burak Özçivit – Gaziantep
Hande
Erçel – Balıkesir