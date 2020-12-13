Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş memleketiyle milyonları şoke etti!

Arıza dizisiyle son günlerde adından sıklıkla söz ettiren yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş bir kez daha gündem oldu. Başarılı oyunculuğuyla büyük takdir toplayan Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş için ''nereli?'' sorusunu soranlar aldığı cevapla hayretler içerisinde kaldı. İşte Arıza'nın Ali Rıza'sı Tolga Sarıtaş'ın herkesi şaşırtan memleketi...

Giriş Tarihi: 13.12.2020 05:33 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 05:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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