All Star kadrosu gümbür gümbür! Survivor 2022 kadrosunda kimler var? Survivor 2022 ne zaman, hangi ay yayınlanacak?

SURVİVOR 2022 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz Acun Ilıcalı tarafından ise Survivor 2022 tarihi ile ilgili açıklama yapılmadı.

Her yıl Ocak ve Subat aylarında başlayan Survivor yarışmasının, bu yıl da herhangi bir aksilik yaşanmadığı sürece bu tarihlerde başlaması bekleniyor.