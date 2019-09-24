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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı!

Alişan ile eşi Buse Varol son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz aylarda bebeklerini kucaklarına alan çift ile ilgili hayranları merak edilen sorulara cevap aradı. İkili hakkında en çok aranan soru çift arasındaki yaş farkı oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Alişan - Buse Varol çifti hakkında şaşırtan gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Buse Varol ve Alişan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 14:05
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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı!

Ünlü türkücü Alişan ile eşi Buse Varol son zamanların en çok konuşulan çiftleri arasında yer aldı. Alişan ile Buse Varol aarasındaki yaş farkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Alişan ile Buse Varol'un yaşları...

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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı!

IVANA SERT

25 EKİM 1979

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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı!

MERVE BOLUĞUR

16 Eylül 1987

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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı!

BURCU ESMERSOY

2 Ekim 1976

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Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı!

DEMET ŞENER

11 NİSAN 1977