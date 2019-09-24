Alişan ile Buse Varol arasındaki yaş farkı herkesi şaşırttı!

Alişan ile eşi Buse Varol son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı. Geçtiğimiz aylarda bebeklerini kucaklarına alan çift ile ilgili hayranları merak edilen sorulara cevap aradı. İkili hakkında en çok aranan soru çift arasındaki yaş farkı oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Alişan - Buse Varol çifti hakkında şaşırtan gerçeği öğrenmeye hazır mısınız? İşte Buse Varol ve Alişan'ın yaşı...

Giriş Tarihi: 24.09.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 14:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





