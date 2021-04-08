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Haberler Galeri Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi?

Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi?

ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Akıncı, yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziseverlerden tam puan alan Akıncı dizisinde bu hafta, "İnfaz edileceksiniz" sözü dikkat çekiyor. İşte Akıncı yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 08.04.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 10:19
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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi?

Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi?

İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir.

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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi?

Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar.

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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi?

Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır.

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Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi?

Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır.