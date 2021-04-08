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08 Nisan 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi? Akıncı dizisinde nefesler tutuldu! Fatih Acı Getirenler'in planlarını bozabilecek mi? ATV ekranlarında izlenme rekorları kıran Akıncı, yeni bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziseverlerden tam puan alan Akıncı dizisinde bu hafta, "İnfaz edileceksiniz" sözü dikkat çekiyor. İşte Akıncı yeni bölümünde yaşanacaklar... Giriş Tarihi: 08.04.2021 10:12 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 10:19
Fatih Cevdet'in peşindeyken, Acı Getirenler'in başka büyük bir planı daha vardır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İstanbul'un tüm yeraltı organizasyonunu ele geçireceklerdir.
Bunun için inanılmaz bir oyun kurarlar.
Nergis ise elindeki anahtarın annesinin ölümü ile olan ilişkisini araştırırken çok daha büyük bir sürpriz ile karşılaşacaktır.
Cevdet İstanbul'da adını duyurmak için çok önemli bir ismi hedef alır.