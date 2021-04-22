Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...

Ilıcalı, Balaban'ın alacağı cezayı ise şu sözlerle açıkladı: "Sen bir kamera kaydı varken ve uyarısı net bir şekilde yapıldığı halde yedin. Bu başka bir boyut. Bu 'Bakın ben işte böyle yerim' mesajıdır. Bizim prodüksiyonumuzda her çalışan kişi beni temsil etmektedir ve ben demektir. Bunu benim önümde yemekle, benim bir kardeşimin önünde yemen arasında fark yok."