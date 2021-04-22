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Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...
TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de sular durulmuyor. Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, İlayda ve Batuhan geçtiğimiz haftalarda ceza alarak 3 ödül oyunundan diskalifiye edilmişti. Ada konseyinde Acun Ilıcalı bir kişinin daha yarışmanın kurallarına aykırı hareket ettiğini açıkladı. Yarışmayı takip edenler o isimin alacağı cezayı merak ediyordu. Sonunda Ilıcalı alınan kararı duyurdu.
Giriş Tarihi: 22.04.2021 00:17
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