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Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...

TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de sular durulmuyor. Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, İlayda ve Batuhan geçtiğimiz haftalarda ceza alarak 3 ödül oyunundan diskalifiye edilmişti. Ada konseyinde Acun Ilıcalı bir kişinin daha yarışmanın kurallarına aykırı hareket ettiğini açıkladı. Yarışmayı takip edenler o isimin alacağı cezayı merak ediyordu. Sonunda Ilıcalı alınan kararı duyurdu.

Giriş Tarihi: 22.04.2021 00:17
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Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...

Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti. Gözünün içine baka baka yapmış. Emsalsiz ceza geldi. Survivor 2021'de gösterdiği performans ile takdirleri toplayan İsmail Balaban'ın yaptığı hata gündeme oturdu. Acun Ilıcalı ada konseyi sırasında Balaban'ın yaptığı hatayı açıkladı ve verilen cezayı duyurdu. Prodüksiyon ekibinin yemeğini yediği tespit edilen Balaban'a Ilıcalı tarafından ceza verildi. Yarışmayı takip edenler ise İsmail Balaban'ın aldığı cezayı merak ediyor.

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Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...

Survivor 2021 yarışmacılardan Uğurtan Dora ile yaşadığı polemik sonrası Türkiye Güreş Federasyonu'nun destek vererek "Yarışmadan çekil ve er meydanına dön" dediği İsmail Balaban'ın prodüksiyon ekibinden bir kişinin yemeğini yediği tespit edildi.

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Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...

Acun Ilıcalı, Balaban için, "İsmail oyun alanında bir yiyecek buluyor. Kameranın kayıtta olduğu sırada bizim görevlimiz İsmail'e besini yememesi gerektiğini söylüyor. İsmail ise çok aç olduğunu söyleyerek bunu yiyor" dedi.

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Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...

Ilıcalı, Balaban'ın alacağı cezayı ise şu sözlerle açıkladı: "Sen bir kamera kaydı varken ve uyarısı net bir şekilde yapıldığı halde yedin. Bu başka bir boyut. Bu 'Bakın ben işte böyle yerim' mesajıdır. Bizim prodüksiyonumuzda her çalışan kişi beni temsil etmektedir ve ben demektir. Bunu benim önümde yemekle, benim bir kardeşimin önünde yemen arasında fark yok."

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Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadı cezasını kesti! Gözünün içine baka baka yapmış! Emsalsiz ceza...

"Survivor'da yenilen yemeğin bendeki karşılığı çaresizliktir. Hiç mutlu değilim, bir yarışmacıya yaptırım uygulamak benim için eziyet. Ancak seyircimizin güvenini sarsamayız. Sana farklı bir yaptırım yapacağız. Bundan sonraki 3 oyunda oynamayacaksın. Bundan sonraki de 3 yemek ödülünü yemiyorsun. Bu yarışma fiziki zor şartlara dayanma yarışması. Gidip avlanacaksın gerekirse. Dayanamıyorsan da dayanabilen devam edecek"