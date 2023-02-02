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Haberler Galeri TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!

TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında alımı yapılacak olan işçi alımı başvuruları bazı illerde tamamlandı. Şimdi ise gözler kura sonuçlarına çevrildi. MEB 60 bin temizlik personeli alımı TYP kura çekimi sonuçları merakla takip ediliyor. TYP kura çekimleri il il devam ediyor. Peki, İŞKUR MEB TYP kura çekimi sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? İşte TYP kura sonuçları 2023 isim listesi…

Giriş Tarihi: 02.02.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 09:39
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TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!

İŞKUR TYP işçi alımı kura sonuçları arama motorlarında araştırılıyor. İşçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde il il alınmaya başlamıştı. Başvuru sürecinin tamamlandığı illerde kura çekimi süreci başladı. Şimdi ise vatandaşlar İŞKUR TYP kura sonuçları ve isim listesini araştırıyor. İşte, TYP kura sonuçları sorgulama ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!

MEB 60 bin temizlik personeli alımı TYP kura çekimi sonuçları merakla takip ediliyor. TYP kura çekimi sonuçlarını araştırılıyor.

TYP KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!

TYP KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okullarda çalışmak üzere başvuru yapan adaylar isimlerini sorgulamak için https://www.turkiye.gov.tr/iskur-typ-arama-ve-basvuru adresinden öğrenebilecek.

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TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!

MEB İŞKUR TYP ALIM YAPAN İLLER KONTENJANLAR
Kahramanmaraş 800 Kişi

Kastamonu 520 Kişi,

Amasya 275 Kişi,

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TYP KURA SONUÇLARI 2023 | İŞKUR TYP kura sonuçları AÇIKLANDI mı? MEB 2 Şubat TYP İSİM LİSTESİ sorgulama!

Diyarbakır 1350 Kişi,

Kırşehir 215 Kişi,

Kilis 223 Kişi,

Niğde 405 Kişi,

Denizli 679 Kişi,

Kars 553 Kişi,