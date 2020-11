11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de selamlaşıp bir süre konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazının ardından yaptığı konuşmada, "Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Müslümanlar şu anda bir devlet büyüğümüzü başbakanımızı cenaze namazını ifa ile birlikte ebediyete uğurluyoruz. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin. Her nefis ölümü tadacaktır. Nasıl ki musallada Mesut beyi ebediyete gönderiyorsak bizler için de aynı akıbet şüphesiz ki gerçekleşecektir. Rabbim bizleri bu musallaya hazırlıklı olarak gelmeyi nasip etsin. Çok farklı bir dönemden geçiyoruz. İşte şu İzmir açıklarında meydana gelen olay hepimizce malum. Bakınız bine yakın yaralımız var, 50'ye yakın ölenimiz vefatımız var. Nerede ne zaman ne nasıl olacak belli değil. Bütün mesele hazırlıklı olmak. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya her an ölecekmiş gibi ahirete hazırlıklı olmamız lazım. Rabbim yar yardımcımız olsun ve Mesut beyin de mekanı cennet olsun. Bütün ailesine başsağlığı diliyorum. Birliğimiz beraberliğimiz dayanışmamız şüphesiz ki millet olarak en büyük zenginliğimiz olacaktır. Sizlerin şahsında milletime başsağlığı diliyorum.