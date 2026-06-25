Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı neden iptal edildi? Kulis bilgileri A Haber'de
Ana muhalefet partisi CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Malatya'da il başkanlığı binasına çilingirle girilmesiyle patlak veren kaos, İYİ Parti'den CHP'ye geçen milletvekilinin AK Parti saflarına katılmasıyla derinleşti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerini hareketlendiren son gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını "provokasyon" endişesiyle son dakikada iptal etmesinin perde arkasındaki kulis bilgilerini detaylarla aktardı. Kılıçdaroğlu'ndan ise açıklama geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden koltuğa oturmasıyla arınma sürecine giren CHP'de sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu ve kurmayları, adı şaibe iddialarına karışan 9 milletvekili ve yine adı soruşturmalarda geçen 2 belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederek ilk adımlarını atmıştı.
Partideki çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye neşter vurma konusunda da kararlı olan CHP yönetimi, bugüne kadar toplam 10 il başkanını görevden aldı, 4'ünü ise disipline sevk etti.
ARINMALAR SÜRECEK
Bu hafta partide yeni bir MYK toplantısı beklenmezken, önümüzdeki haftanın ilk toplantısında yeni görevden almaların ve disiplin sevklerinin devam edeceği öne sürülüyor.
ROZETİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Siyasetteki transfer hareketliliği sürerken AK Parti'ye geçişler de devam ediyor. İYİ Parti'den istifa ettikten sonra CHP'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'in yeni adresi AK Parti oldu.
Özdemir, dün düzenlenen törende AK Parti'ye katılırken rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.
KILIÇDAROĞLU'NUN İPTAL KARARINDA 'PROVOKASYON' ŞÜPHESİ
Yaşanan gelişmelerin ardından CHP kulislerinden sıcak bilgileri paylaşan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun iptal edilen İstanbul programı ile ilgili az önce sıcağı sıcağına bir bilgi aldım. Herkes merak ediyor neden Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul programını iptal etti?
Az önce saniyeler önce bir görüşme yaptım Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir kaynakla. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu programının siyasallaştırılmaya çalışıldığını ifade etti kaynaklar. Malum Kemal Kılıçdaroğlu evrensel Aşura matem merasimine katılacaktı. Bunun bir merasim olduğunu, bir matem günü olduğunu ifade etti kaynaklar ve burada özellikle dün bunun siyasallaştırılması yönünde bazı değerlendirmeler olduğu ifade edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bazı yorumların akşam yapıldığı, bazı televizyonlarda bu yönde yorumlar yapıldığı ifade edildi ve burada bir provokasyon olabileceği endişesiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu konunun siyasallaşmaması adına İstanbul programını iptal ettiği ifade ediliyor" şeklinde konuştu.
GENEL MERKEZ'DEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
İptal kararına ilişkin resmi sürecin devam ettiğini belirten İlter Yeşiltaş, "Zaten buna dair de önümüzdeki dakikalarda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden yazılı bir açıklama gelecek. Ancak o açıklama gelmeden herkesin merak ettiği sorunun yanıtı bu şekilde biz de ilk olarak vermiş olalım. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklarla yaptığımız görüşmede bir provokasyon endişesinden bahsedildi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu matem gününün siyasallaşmasının önüne geçilmesi noktasında bir değerlendirme yaptığı ve buna dair de bu gerekçelerle Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal ettiği ifade ediliyor" dedi.