CHP’li belediyeler İzmir’i parsel parsel satıyor! Vatandaşın kullanımına ayrılan alanlara da göz diktiler

İzmir'de çalışanlarının maaşlarını dahi ödeyemeyen CHP'li belediyeler, içine düştükleri borç batağından kurtulmak için mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya başladı. Son iki yıl içinde binlerce taşınmaz adeta haraç mezat satıldı. Belediyeler bu kez de vatandaşa kamusal hizmet götürmek üzere ayrılan alanlara göz dikti.

CHP'li belediyeler İzmir'de kötü yönetim nedeniyle borç batağına saplandı. Çalışanların maaşlarını dahi ödemekte zorlanan belediyeler çareyi mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları deyim yerindeyse haraç mezat satmakta buldu.

Son iki yılda binin üzerinde taşınmaz bir bir elden çıkarılsa da satışlardan elde edilen gelirler kötü yönetim nedeniyle oluşan kara deliği kapamaya yetmedi. Durum böyle olunca CHP'li belediyeler bu sefer gözünü imar plan uygulamaları ile kamu yararına kullanım için belediyeye devredilen alanlara çevirdi.

ŞEHİR PLANCILARI HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre 2025 yılından bu yana yürürlükteki imar planlarında pazar yeri, sağlık tesisi, itfaiye tesisi, elektrik trafosu ve benzeri kullanımlar için ayrılan 41 parsel, ilçe ve büyükşehir belediye meclislerinde alınan imar plan tadilatı kararları ile ticaret, konut, akaryakıt istasyonuna dönüştürülüp satıldı.CHP'li belediyelerin kamu yararına kullanılması için ayrılan alanları imar plan tadilatı yaparak elden çıkarması TMMOB'a (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ni isyan ettirdi. Oda yönetimi satışların bir an önce durdurulması için hukuki süreç başlattığını duyurdu.

CHP'li belediyelerin kamu yararına kullanılması için ayrılan alanları imar plan tadilatı yaparak elden çıkarması TMMOB'a (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) bağlı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi'ni isyan ettirdi. Oda yönetimi satışların bir an önce durdurulması için hukuki süreç başlattığını duyurdu.