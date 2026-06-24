Başkan Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, AK Parti'ye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı (Foto: AA)

"AYNI NİMET'İM, DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet'im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim" dedi.