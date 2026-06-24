CHP’den istifa eden Milletvekili Nimet Özdemir AK Parti’de! Rozeti Başkan Erdoğan taktı
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CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı. Başkan Erdoğan, grup toplantısı sonrası partiye katılan Özdemir’e rozetini bizzat taktı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. Özdemir'e grup toplantısına gelirken AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin eşlik etti.
ROZETİ BAŞKAN ERDOĞAN TAKTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantı sonrası Özdemir'e parti rozetini bizzat taktı.
"AYNI NİMET'İM, DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdemir, "Sokaktaki canlılarımıza daha çok hizmet edip, refahlarını ve mutluluklarını sağlamak için daha çok çalışacağıma emin olabilirsiniz. Aynı Nimet'im, değişen bir şey yok. Aynı misyonuma devam edeceğim" dedi.