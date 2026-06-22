Kılıçdaroğlu'na Sözcü TV'deki linç girişiminin perde arkası: Baklava kutularındaki paraları neden sormadınız?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında adeta linç girişimine maruz bırakılması büyük tepki çekti. Fondaş medyadaki rezaleti A Haber canlı yayınında değerlendiren gazeteci Mahmut Övür, "Baklava kutularında dolarların, euroların saçıldığı bir süreçten geçiliyor. Parayı veren verdiğini, alan aldığını söylüyor. Siz bunu niye sorgulamıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında sözde gazeteciler tarafından adeta linç girişimine uğraması kamuoyunda geniş tepki topladı. Gazeteci Mahmut Övür, fondaş medyadaki rezaletin perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
GAZETECİLİK DEĞİL, CEVAP DAYATMASI!
Sözcü TV'deki programı izlerken bir meslektaşı olarak büyük bir utanç duyduğunu belirten Mahmut Övür, "Bir gazeteci olarak utandığımı hissettim. Adeta sıcak terler döktüm. Bir siyasi aktörü programınıza almayabilirsiniz ama eğer alıyorsanız gerçekten gazetecilik yapmanız gerekir. Burada bir cevap dayatması var. Kendi düşündükleri şeyi zorla söyletmeye çalışan bir gazeteci aklı var" diye konuştu.
"SARAYIN ADAMI" YAFTASIYLA ALGI OPERASYONU
Muhalif medyanın CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı sert üslubu eleştiren Mahmut Övür, "Hain, iş birlikçi, sarayın adamı gibi yakıştırmaları 13 yıl CHP Genel Başkanlığı yapmış bir isme sormak hakikaten utanç verici. Gazeteciler niyetlerini kanıtlamaya, beklentilerini ona kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ben buna 'rezil sorular' diyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
"KENDİ YARATTIKLARI CANAVAR TARAFINDAN LİNÇ EDİLDİLER"
Övür, muhalefetin oluşturduğu nefret dilinin en sonunda kendi isimlerini de vurduğunu belirterek, "Öyle bir seçmen sosyolojisi oluşturdular ki Türkiye'nin en ünlü piyanisti Fazıl Say'ı linç ettiler, Muharrem İnce'yi bir dakikada bitirdiler. Bu linç canavarının oluşmasında Kemal Bey'in de katkısı var ancak şimdi o canavar kendisini hedef alıyor" dedi.
"BAKLAVA KUTULARINDAKİ PARALARI NEDEN SORMADINIZ?"
Sözcü TV, Cumhuriyet ve Halk TV gibi mecraların tarafsızlık iddiasının koca bir yalandan ibaret olduğunu vurgulayan Mahmut Övür, "Baklava kutularında dolarların, euroların saçıldığı bir süreçten geçiliyor. Parayı veren verdiğini, alan aldığını söylüyor. Siz bunu niye sorgulamıyorsunuz? İBB eksenli paralel bir yapı oluştuğunu, ihalelerin ve rüşvetlerin inanılmaz boyutlara ulaştığını 2020'den beri yazıyorum. Yazdığım isimlerin dördü şu an tutuklu. Ama bu 'bağımsız' geçinen gazeteciler bunları tek bir gün bile sorgulamadı" ifadelerini kullandı.
"TEK HEDEFLERİ BAŞKAN ERDOĞAN'I İTİBARSIZLAŞTIRMAK"
Muhalif medyanın tüm bu operasyonlarının arkasındaki asıl ajandaya dikkat çeken Mahmut Övür, "Bütün dertleri 25 yıldır siyasette yenemedikleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırmak. Muharrem İnce'yi de Kemal Bey'i de hep 'Saray' üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Çünkü siyaset üreterek sonuç alamadıkları için tek çıkış yolları bu kirli manipülasyonlar" sözlerini sarf etti.