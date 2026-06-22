Kılıçdaroğlu'na Sözcü TV'deki linç girişiminin perde arkası: Baklava kutularındaki paraları neden sormadınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında sözde gazeteciler tarafından adeta linç girişimine uğraması kamuoyunda geniş tepki topladı. Gazeteci Mahmut Övür, fondaş medyadaki rezaletin perde arkasını A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

GAZETECİLİK DEĞİL, CEVAP DAYATMASI!

Sözcü TV'deki programı izlerken bir meslektaşı olarak büyük bir utanç duyduğunu belirten Mahmut Övür, "Bir gazeteci olarak utandığımı hissettim. Adeta sıcak terler döktüm. Bir siyasi aktörü programınıza almayabilirsiniz ama eğer alıyorsanız gerçekten gazetecilik yapmanız gerekir. Burada bir cevap dayatması var. Kendi düşündükleri şeyi zorla söyletmeye çalışan bir gazeteci aklı var" diye konuştu.

"SARAYIN ADAMI" YAFTASIYLA ALGI OPERASYONU

Muhalif medyanın CHP eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığı sert üslubu eleştiren Mahmut Övür, "Hain, iş birlikçi, sarayın adamı gibi yakıştırmaları 13 yıl CHP Genel Başkanlığı yapmış bir isme sormak hakikaten utanç verici. Gazeteciler niyetlerini kanıtlamaya, beklentilerini ona kabul ettirmeye çalışıyorlar. Ben buna 'rezil sorular' diyorum" sözleriyle tepkisini dile getirdi.