Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açık mesaj: Arınma yapacağım diye benden korkuyorlar

Kılıçdaroğlu bir TV canlı yayınında şunları söyledi: Özgür Bey'e devir teslim sırasında bazı isimleri verdim. Ben bu partide genel başkanlık yaptım. Bu partinin yıpranmasını istemem... Bir partinin yetkilisi, belediye başkanlarından para isteyemez dedim. Para isterse ne olur? Belediye başkanlarına rüşvet al demektir.

Bu millete söz verdim. Bu partinin ahlaki üstünlüğünü koruyacağım. Öyle para pul işine girenlerin bu partide yeri yoktur. Bunu gayet açık ve net söylüyorum. Görevine son verilenin gerekçelerini olduğu gibi yazıyoruz. Niçin bunu yaptığımızı da söylüyoruz. En son mutlak butlan konusunda adı geçenleri Yüksek Disiplin Kurulu'na verdik. Aklanıp gelin. Başımızın üstünde yeri var." dedi.

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Kılıçdaroğlu'nun kurultaya gitmeyi reddetmesi halinde mahkemeye başvurarak çağrı heyeti talebinde bulunacaklarını belirtmesi üzerine Kılıçdaroğlu, " Partiye kayyum atansın diye bunu dillendirdiler. CHP'li milletvekili bir de bunu söyleyen. Akıl tutulması var gerçekten akıl tutulması var. Neden biliyor musunuz? Arınmadan korkuyorlar. Kirlileri arındıracağım.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (AA)

"ARINMA YAPACAĞIM DİYE KORKUYORLAR"

Mutlak butlan kararını kabul etmeseydim ne olurdu, kayyum atanırdı. Benden niye korkuyorlar, çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar. 100 yıllık bir partiyi kayyum yönetemez.

KARARI ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?

Ben kararın çıkacağını bilseydim bir gün önceden böyle video yayınlar mıyım? Böyle videolar arada çekiyordum. Bakın eğer bir gün benim mahkemeye gittiğimi, bir gün bir yargıçla konuştuğumu ya da herhangi bir ilişkide bulunduğumu kanıtlarsanız ben yarın sabah CHP Genel Başkanlığını bırakıyorum.

"HAZİNEDEN GELEN PARAYLA BELEDİYEDEN GELEN KIYAK AYNI ŞEY OLUR MU?"

Mahkeme kurultay 'şaibeli' dedi. Bir arabanın dizaynı yapılıyor açıklama şu "belediyeden aldık, öbür taraftan da hazineden alacaktık bir cepten öteki cebe" Ne demek bu ya? Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu? Bu ifade ediliyor ama hiçbir gazeteci çıkıp Sayın Özel sen bunu nasıl söylüyorsun, bu yanlıştır demiyorsunuz.

"PARA PUL İŞİNE GİRENLERİN BU PARTİDE İŞİ YOKTUR"

Para pul işine girenlerin bu partide işi yoktur. "Bir adam çıkıp, 'Genel başkan yardımcısına rüşvet verdim.' diyor. O genel başkan yardımcısı da dönüp o kişiye tazminat davası açamıyorsa, ben o adamı baş tacı mı edeceğim? Kusura bakma, bu adama 'Partide senin işin yok.' diyeceğim."

"ÖZGÜR ÖZEL'İ UYARDIM"

Özgür Özel'e bazı belediye başkanları hakkında partinin arşivinde usulsüzlük raporları var, aday göstermeyin dedim. O isimler tekrar aday gösterildi ve şimdi cezaevindeler.

CHP'DE MUTLAK BUTLAN KARARI

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, CHP için mutlak butlan kararı vermişti. Mahkeme, 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline hükmetmişti. Böylece Kemal Kılıçdaroğlu, 2,5 yıl sonra mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönmüştü. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlar da hükümsüz kalmıştı.