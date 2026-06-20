CHP'de kritik salı! Gündem arınma: Kılıçdaroğlu peş peşe iki toplantıya başkanlık edecek
CHP 'de salı günü Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında MYK ve Parti Meclisi toplantısı gerçekleştirilecek. Kritik günde parti içindeki kriz ve CHP'nin izleyeceği yol haritasına ilişkin yeni değerlendirmelerin ortaya çıkması bekleniyor. Son dönemde gündeme gelen "arınma" sürecinin de toplantılarda gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, gözler "hesap sormazsam namerdim" restini çeken Kılıçdaroğlu'ndan gelecek mesajlara çevrildi.
Ana muhalefet partisi CHP'de sular durulmuyor, kaosun fitili MYK toplantısında ateşlenmişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nde "mutlak butlan" sonrası "mutlak arınma" süreci başladı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu, parti içindeki tartışmalı isimleri tek kalemde sildi.
"HESAP SORMAZSAM NAMERDİM"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de düzenlediği grup toplantısı sonrası "Hesap sormazsam namerdim" restini çekmişti.
"ARINMA YAPACAĞIM DİYE BENDEN KORKUYORLAR "
Öte yandan Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, dün (19 Haziran) katıldığı bir TV'de yaptığı açıklamalarda hem parti içindeki tartışmalara hem de CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kılıçdaroğlu, partiye dönüş sürecine ilişkin yöneltilen soruya, partide bir arınma süreci başlatacağı yönündeki düşüncelerin bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını savunarak yanıt verdi: "Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar."
"KURULTAYDA PARA MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"
Partinin para ilişkileriyle anılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde ortaya atılan para iddialarının önemine dikkat çekerek, "Kurultayda para milli güvenlik sorunudur" ifadelerini kullandı.
CHP'DE GÖZLER SALI GÜNÜNDE
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salı günü parti yönetiminin iki önemli toplantısına başkanlık edeceği bildirildi. Partiden yapılan bilgilere göre Kılıçdaroğlu, günün ilk bölümünde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelecek.
MYK TOPLANTISI SAAT 11.00'DE
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu toplantısının saat 11.00'de başlaması planlanıyor. Parti yönetiminin gündemindeki başlıkların bu toplantıda ele alınması beklenirken, gözler toplantı sonrasında yapılacak değerlendirmelere çevrildi.
PARTİ MECLİSİ ÖĞLEDEN SONRA TOPLANACAK
CHP'deki kritik günün ikinci durağı ise Parti Meclisi olacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilecek Parti Meclisi toplantısının saat 14.00'te başlayacağı öğrenildi.
Parti yönetiminin en üst karar organlarından biri olan Parti Meclisi'nde güncel siyasi gelişmelerin ve parti gündeminin değerlendirilmesi bekleniyor.
GRUP TOPLANTISI BEKLENMİYOR
Salı günü hem Merkez Yönetim Kurulu hem de Parti Meclisi toplantılarının gerçekleştirilecek olması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun haftalık grup toplantısını yapmasının beklenmediği ifade ediliyor.
CHP kulislerinde tüm dikkatler, peş peşe gerçekleştirilecek MYK ve Parti Meclisi toplantılarından çıkacak mesajlara çevrilmiş durumda.
CHP'DE ARINMA SÜRECİ GÜNDEMDE Mİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilecek MYK ve Parti Meclisi toplantılarında parti içi krizlerin ele alınabileceği belirtiliyor. Parti kulislerinde, son dönemde gündeme gelen "arınma" tartışmalarının toplantılarda gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu olurken, gözler parti yönetiminden gelecek mesajlara çevrildi. Salı günü yapılacak kritik toplantıların ardından CHP'nin izleyeceği yol haritasına ilişkin yeni değerlendirmelerin ortaya çıkması bekleniyor.