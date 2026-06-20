CHP'de kritik salı! Gündem arınma: Kılıçdaroğlu peş peşe iki toplantıya başkanlık edecek

"HESAP SORMAZSAM NAMERDİM"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'de düzenlediği grup toplantısı sonrası "Hesap sormazsam namerdim" restini çekmişti.

"ARINMA YAPACAĞIM DİYE BENDEN KORKUYORLAR "

Öte yandan Mutlak butlan kararı sonrası yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, dün (19 Haziran) katıldığı bir TV'de yaptığı açıklamalarda hem parti içindeki tartışmalara hem de CHP'li belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, partiye dönüş sürecine ilişkin yöneltilen soruya, partide bir arınma süreci başlatacağı yönündeki düşüncelerin bazı çevrelerde rahatsızlık yarattığını savunarak yanıt verdi: "Benden niye korkuyorlar? Hangi gerekçeyle korkuyorlar? Çünkü ben arınmayı yapacağım diye korkuyorlar."

"KURULTAYDA PARA MİLLİ GÜVENLİK SORUNUDUR"

Partinin para ilişkileriyle anılmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde ortaya atılan para iddialarının önemine dikkat çekerek, "Kurultayda para milli güvenlik sorunudur" ifadelerini kullandı.