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Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programı iptal! Kulis bilgileri A Haber'de

Ana muhalefet partisi CHP'de krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Malatya'da il başkanlığı binasına çilingirle girilmesiyle patlak veren kaos, İYİ Parti'den CHP'ye geçen milletvekilinin AK Parti saflarına katılmasıyla derinleşti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş, CHP kulislerini hareketlendiren son gelişmeleri ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını "provokasyon" endişesiyle son dakikada iptal etmesinin perde arkasındaki kulis bilgilerini detaylarla aktardı.

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