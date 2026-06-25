CHP'de yeni arınma hamlesi! İşte topun ağzındaki 2 milletvekili ve 3 il başkanı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek ilk MYK toplantısında milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Adnan Beker'in disipline sevk edilebileceği iddia ediliyor. Ayrıca Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının da görevden alınması bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönmesiyle tarihi bir arınma sürecine giren CHP'de sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu ve kurmayları, adı şaibe iddialarına karışan 9 milletvekili ve yine adı soruşturmalarda geçen 2 belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederek ilk adımlarını atmıştı.

Fotoğraf: AA Partideki çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye neşter vurma konusunda da kararlı olan CHP yönetimi, bugüne kadar toplam 10 il başkanını görevden aldı, 4'ünü ise disipline sevk etti. Bu hafta partide yeni bir MYK toplantısı beklenmezken, önümüzdeki haftanın ilk toplantısında yeni görevden almaların ve disiplin sevklerinin devam edeceği öne sürülüyor.