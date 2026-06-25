CHP'de yeni arınma hamlesi! İşte topun ağzındaki 2 milletvekili ve 3 il başkanı
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek ilk MYK toplantısında milletvekilleri Cemal Enginyurt ile Adnan Beker'in disipline sevk edilebileceği iddia ediliyor. Ayrıca Düzce, Sinop ve Kars il başkanlarının da görevden alınması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve dönmesiyle tarihi bir arınma sürecine giren CHP'de sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu ve kurmayları, adı şaibe iddialarına karışan 9 milletvekili ve yine adı soruşturmalarda geçen 2 belediye başkanını kesin ihraç talebiyle disipline sevk ederek ilk adımlarını atmıştı.
Partideki çift başlılığa ve disiplinsiz görüntüye neşter vurma konusunda da kararlı olan CHP yönetimi, bugüne kadar toplam 10 il başkanını görevden aldı, 4'ünü ise disipline sevk etti. Bu hafta partide yeni bir MYK toplantısı beklenmezken, önümüzdeki haftanın ilk toplantısında yeni görevden almaların ve disiplin sevklerinin devam edeceği öne sürülüyor.
CEMAL ENGİNYURT VE ADNAN BEKER KARA LİSTEDE
Sabah Gazetesi'nden Murathan Yıldırım'ın haberine göre, partili kaynaklardan edinilen bilgiler İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Ankara Milletvekili Adnan Beker'in, disipline sevk edilmesi planlanan milletvekillerinin başında geldiğine işaret ediyor. Kılıçdaroğlu bu süreçte özellikle Adnan Beker'e yönelik sert açıklamalarda bulunmuş, genel merkezin önüne otobüs çekmesini ağır ifadelerle eleştirmişti. Söz konusu iki isim hakkındaki ihraç taleplerinin aslında salı günkü MYK toplantısında resmiyet kazanması bekleniyordu. Partili kaynaklar, milletvekillerine yönelik disiplin hamlelerinin son bulmadığını özellikle vurgularken, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek MYK'dan yine önemli kararlar çıkabileceğine işaret ediyor.
SIRADA 3 İL BAŞKANI VAR
CHP'de il başkanlıklarındaki değişim de tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar 10 il başkanının görevden alındığı partide, yeni haftada en az 3 il başkanına daha görevden el çektirilmesi bekleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kayyumdaroğlu" diyen Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı, yine Kılıçdaroğlu için "maşa" ifadesini kullanan Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve alay eder bir tavırla "Buradayım be buradayım" videosunun bir benzerini çekerek gündem olan Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya'nın görevden alınacak isimlerin başında geldiği belirtiliyor.