SAVCI FETÖ'DEN YARGILANDI

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmayı üstlenen ve "takipsizlik" kararıyla kapatan dönemin savcısı Ali İşgören'in ilerleyen süreçte FETÖ/PDY unsurlarıyla bağlantısı tespit edilerek meslekten ihraç edildiği ve FETÖ kapsamında yargılandığı ortaya çıktı.

Karanlık tablonun yargı ayağı bununla da sınırlı kalmadı. Savcı İşgören'in kendisi gibi yargı mensubu olan eşi olan eski Silivri 2. Asliye Ceza Hakimi Züleyha İşgören hakkında da "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan iddianame düzenlendi.

Züleyha İşgören'in kumpas davalarında kritik bir rolde yer aldığı görüldü. İşgören, Silivri Cezaevi'nde izin verilen bir tutukluya bu izni kullandırmadığı gerekçesiyle, dönemin İstanbul İl Jandarma Alay Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile 5 subayı "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan mahkum eden hakim olarak hafızalara kazınmıştı.

DERİNLEMESİNE İNCELEME

Kozınoğlu'nun koğuşunda aniden fenalaşarak hayatını kaybetmesi, Adli Tıp'ta yaşanan hırsızlık vakası ve soruşturmayı kapatan yargı mensuplarının örgüt bağlantıları, Kozinoğlu dosyasının basit bir kalp krizi değil, üzeri örtülmeye çalışılan karanlık bir tertip olabileceği şüphelerini doğurdu.