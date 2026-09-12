Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde sır perdesi aralanıyor: Adli Tıp'taki hırsızlık ve FETÖ bağlantılı savcı
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada karanlık bir ağ deşifre ediliyor. Adli Tıp'ta doku örneklerinin bulunduğu katta yaşanan hırsızlık vakası, dosyaya takipsizlik veren savcının FETÖ'cü olayın basit bir kalp krizi değil organize bir tertip olduğu şüphelerini artırdı.
MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun, Ergenekon davası kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada organize bir şüphe ağı gözler önüne seriliyor.
Adli Tıp Kurumunda Kaşif Kozinoğlu'nun doku örneklerinin olduğu katta hırsızlık olayı, Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosyaya bakan savcının FETÖ'cü çıkması dikkat çekerken Silivri'de tutuklu bulunan emekli Albay Hasan Atilla Uğur hakkında gardiyan ifadesi mercek altında...
ADLİ TIP'A FİRARİ HIRSIZ GİRDİ
Sabah'ın haberine göre Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de ölümünün ardından zehirlenme iddialarının araştırılması amacıyla kritik doku örneklerinin gönderildiği ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Adli Tıp Kurumuna, doku örneklerinin ulaşmasından yalnızca 10 gün sonra skandal bir şekilde hırsız girdi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, kuruma sızan kişinin Ankara Açık Cezaevi'nden firar eden ve bilhassa İstanbul'a gelerek Adli Tıp Kurumu'na giren bir hükümlü olduğu saptandı.
Otopsi döneminde şaşkınlık veren hırsızlığın üzerine Adli Tıp Kurumu yetkilileri yaptığı jet açıklamada; yalnızca 2 personelin cüzdanını çalındığını iddia etti. Kritik otopsi ve doku incelemelerinin sürdüğü dönemde yaşanan bu firari sızma, "delil karartma" şüphelerini beraberinde getirdi.