Seçil Erzan'ın "Arda Turan" sözleri dikkatlerden kaçmadı: 1 kuruş alacağı varsa bana bin yıl ceza verin

Yüksek faiz vaadi ile kurduğu fona Fatih Terim gibi isimlerin de dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan Seçil Erzan, İstinaf'ın bozma kararının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. 102 yıl 4 ay hapis cezası alan Erzan, duruşmada adil yargılanmadığını savunarak "Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumda kaldım" dedi. Erzan, Arda Turan'ın kendisinden 1 kuruş alacağı olması halinde "Bana bin yıl ceza verin" ifadeleri ise dikkat çekti.

Yüksek faiz vaadiyle kurduğu fona Fatih Terim gibi isimlerin de dahil olduğunu söyleyerek, aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Denizbank Levent Şubesi eski Müdürü Seçil Erzan hakkında verilen karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından bozulmuştu.

Bölge Adliye Mahkemesi, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediğini, bu durumun denetimi zorlaştırdığını kaydetmişti. Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığını belirtmişti. Dosya, yargılamanın yeniden yapılması için İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmişti.

Bu kapsamda Erzan yeniden hakim karşısına çıktı. "KİMSEYE BENİM BORCUM YOK AMA BORÇLU DURUMDA KALDIM" Duruşmada söz verilen Seçil Erzan, "Tekraren yargılandığım için çok inançlıyım. Ben adil yargılanmadığımı düşünüyorum. 3 buçuk yıl boyunca söylediğim hiçbir şeye itibar edilmedi. Aleyhime kararlar verildi. Sadece katılanların söylediği mutlak doğru kabul edildi. Ben her şeyin ne olduğunu özetlemek istiyorum. Birincisi, hakkımda daha önce yargılandığım mahkemede savcılıkta verdiğim beyanlar ile diğer beyanlarım arasında çelişki bulunduğu gerekçesiyle sadece savcılık beyanlarım esas alındı.

Ben yeterli hukuki desteği alamadım. O dönem birtakım yönlendirmeler ile ifade verdim. Size şu an her şeyi doğru ve açık şekilde anlatmak istiyorum. Ben kaçmadım. Ben o sabah telefonumu kapattım, izinliydim, Çorlu'ya gittim. Kendimde değildim, çok kötüydüm. O gün telefonumu açamıyordum. Benden para almak isteyen, kapıya dayananlar vardı. Kendi rızam ile bankaya gidip başıma gelen durumu o halimle 2 gün boyunca anlatmaya çalıştım. O gün bile darp edildim ben. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumda kaldım. Banka anlamaya çalıştı. Serum takıldı bana. Bana banka yetkilileri bir avukat yönlendirdi. Savcıya gittim, beyanlarımda da savcıya sığındım o gün. Her şeyi açık ve doğruluğuyla anlatmaya çalıştım. Söylediğim her şey bağlamından koparılmış. Para bende değil, onu anlattım o gün. Bankanın avukatı, 'Yukarıdan baskı varmış, seni tutuklanıyorsun' dedi" ifadelerini kullandı.