FETH-İ KABİR İŞLEMİ 11 EYLÜL'DE

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Feth-i kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

KEMİK VE TOPRAK ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

İşlem sırasında Kozinoğlu'nun mezarından kemik, toprak ve gerekli görülen diğer örnekler alınacak. Elde edilen numuneler üzerinde ayrıntılı adli tıp incelemeleri gerçekleştirilecek.

Soruşturma kapsamında yalnızca mezardan alınan örnekler değil, Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği döneme ilişkin kayıtlar da mercek altına alınacak. Ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelemeye dahil edilecek.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜDAHALESİ ARAŞTIRILACAK

Tüm bulguların birlikte değerlendirilmesinin ardından dosya Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kuruluna gönderilecek. Kurul tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ile ölümünde üçüncü bir kişinin müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.

İLAÇ İNCELEMESİ

Önümüzdeki günlerde Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Kozinoğlu'nun mezarı açılması bekleniyor. Kozinoğlu'nun cesedinden alınacak doku örneklerinde yapılacak inceleme ile gerçek ölüm sebebi ortaya çıkarılacak. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce talep ettiği Coraspin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin yapılacağı, Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.