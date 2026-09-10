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Kaşif Kozinoğlu dosyasında ikinci dalga operasyon! Sabah baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanları da var

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu dosyasında ikinci dalga operasyon! Sabah baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanları da var

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında doktor, gazeteci, ambulans şoförü ve ATT personelinin bulunduğu öğrenildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.

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Soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci ve sağlık çalışanları yer alıyor.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA GÖZALTINDA
Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan kişiler arasında doktor, medya mensupları ve sağlık personelinin yer aldığı öğrenildi.

İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE

Gözaltı listesinde yer alan isimler şu şekilde;

İsim Görevi
Turgay Tamer Doktor
İdris Tiftikci Kameraman
Selahattin Günday Muhabir
Ahmet Göksel Erdoğan Ambulans Şoförü
Mahmut Arslan Ambulans Şoförü
Özlem Uslu Öz ATT Personeli
Emre Atmaca ATT Personeli
Tuba Koç ATT Personeli
Nesrin Kaya Altınova ATT Personeli

Kaşif Kozinoğlu dosyasında ikinci dalga operasyon! Sabah baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanları da var - 1

NE OLMUŞTU?
MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak açıklanmıştı.

Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası 15 yıl sonra raftan indi. Olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında ikinci dalga operasyon! Sabah baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanları da var - 2

MEZARI AÇILACAK

Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada, son olarak Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında ikinci dalga operasyon! Sabah baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanları da var - 3

FETH-İ KABİR İŞLEMİ 11 EYLÜL'DE

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı 11 Eylül 2026 tarihinde açılacak. Feth-i kabir işlemi, 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet tarafından gerçekleştirilecek.

KEMİK VE TOPRAK ÖRNEKLERİ İNCELENECEK

İşlem sırasında Kozinoğlu'nun mezarından kemik, toprak ve gerekli görülen diğer örnekler alınacak. Elde edilen numuneler üzerinde ayrıntılı adli tıp incelemeleri gerçekleştirilecek.

Soruşturma kapsamında yalnızca mezardan alınan örnekler değil, Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği döneme ilişkin kayıtlar da mercek altına alınacak. Ceza infaz kurumuna ait kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri de incelemeye dahil edilecek.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ MÜDAHALESİ ARAŞTIRILACAK

Tüm bulguların birlikte değerlendirilmesinin ardından dosya Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kuruluna gönderilecek. Kurul tarafından Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm sebebi ile ölümünde üçüncü bir kişinin müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin mütalaa düzenlenecek.

İLAÇ İNCELEMESİ
Önümüzdeki günlerde Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Kozinoğlu'nun mezarı açılması bekleniyor. Kozinoğlu'nun cesedinden alınacak doku örneklerinde yapılacak inceleme ile gerçek ölüm sebebi ortaya çıkarılacak. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce talep ettiği Coraspin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin yapılacağı, Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında ikinci dalga operasyon! Sabah baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanları da var - 4

O dönem cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacıyla ilgili otopsi sürecinde yüzeysel geçilen incelemeler ile ölümün ardından avukata gönderilen ve kalp krizini yalanlayan gizemli e-posta iddiaları da feth-i kabir kararıyla birlikte yeniden mercek altına alındı.

MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notlarıMİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları

EL YAZISIYLA YAPTIĞI SAVUNMA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir diğer kritik gelişme ise Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları oldu.

Sabah'ın haberine göre Kaşif Kozinoğlu'nun 22 Kasım 2011'de görülecek mahkemeye sunmak üzere Silivri'deki hücresinde kaleme aldığı el yazması savunma mektubunun fiziki haline ve orijinal görsellerine ulaşıldı.

MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notlarıMİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları

Kumpası tüm detaylarıyla ifşa eden tarihi belge soruşturma dosyasına girdi. 34 yılı bulan meslek hayatı boyunca devletten aldığı nişan ve madalyaları hatırlatan Kaşif Kozinoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı savunmasında, "37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında, Devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı halen MİT'in müzesinde sergilenen madalyalar ve nişanlar almama vesile olan başarılması zor görevleri başarırken, MİT'den seçilmiş bir günah keçisi olacak bu davada bulunuyorum" ifadeleri yer alıyor.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında ikinci dalga operasyon! Sabah baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanları da var - 5

Davadaki diğer sanıkları tanımadığını ve basın üzerinden yürütülen algı operasyonuna alet edildiğini vurgulayan Kozinoğlu, mektubunda soruşturmayı yürüten FETÖ'cü olduğu daha sonra ortaya çıkan savcıların MİT'ten gelen resmi yazıları gizlediğini de kaydederek, "Lehime olan iki adet MİT'in resmi yazısına da iddianamede yer vermemiştir" ifadelerine yer veriyor.

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