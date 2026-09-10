Kaşif Kozinoğlu dosyasında ikinci dalga operasyon! Sabah baskınlarında 9 kişi gözaltına alındı, aralarında gazeteci ve sağlık çalışanları da var
Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu düzenlendi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında doktor, gazeteci, ambulans şoförü ve ATT personelinin bulunduğu öğrenildi.
Kaşif Kozinoğlu dosyası kapsamında yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi.
Soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında gazeteci ve sağlık çalışanları yer alıyor.
SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA GÖZALTINDA
Emniyet birimleri tarafından sabah saatlerinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan kişiler arasında doktor, medya mensupları ve sağlık personelinin yer aldığı öğrenildi.
İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE
Gözaltı listesinde yer alan isimler şu şekilde;
|İsim
|Görevi
|Turgay Tamer
|Doktor
|İdris Tiftikci
|Kameraman
|Selahattin Günday
|Muhabir
|Ahmet Göksel Erdoğan
|Ambulans Şoförü
|Mahmut Arslan
|Ambulans Şoförü
|Özlem Uslu Öz
|ATT Personeli
|Emre Atmaca
|ATT Personeli
|Tuba Koç
|ATT Personeli
|Nesrin Kaya Altınova
|ATT Personeli
NE OLMUŞTU?
MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak açıklanmıştı.
Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'ndeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası 15 yıl sonra raftan indi. Olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi.
MEZARI AÇILACAK
Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada, son olarak Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.