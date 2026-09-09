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Kaşif Kozinoğlu dosyasında fethi kabir kararı! Hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kaşif Kozinoğlu dosyasında fethi kabir kararı! Hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı

FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında peş peşe kritik gelişmeler yaşandı. Yıllar sonra raftan indirilen dosyada, Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla feth-i kabir (mezarın açılması) kararı verildi. Öte yandan Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hücresinde kaleme aldığı el yazısıyla yaptığı savunma da ortaya çıktı.

MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak açıklanmıştı.

Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası 15 yıl sonra raftan indi. Olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında fethi kabir kararı! Hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı - 1

11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında aralarında Gül'ün de olduğu 11 şüpheli hakkında 2 gün önce operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda, firari Gül hariç 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında fethi kabir kararı! Hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı - 2

MEZARI AÇILACAK

Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada, son olarak Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında fethi kabir kararı! Hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı - 3

İLAÇ İNCELEMESİ
Önümüzdeki günlerde Kozinoğlu'nun İstanbul Ümraniye Hekimbaşı Kozinoğlu'nun mezarı açılması bekleniyor. Kozinoğlu'nun cesedinden alınacak doku örneklerinde yapılacak inceleme ile gerçek ölüm sebebi ortaya çıkarılacak. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce talep ettiği Coraspin ve vitamin hapına yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal incelemelerin yapılacağı, Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında fethi kabir kararı! Hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı - 4

O dönem cezaevi yönetiminden istenen vitamin ilacıyla ilgili otopsi sürecinde yüzeysel geçilen incelemeler ile ölümün ardından avukata gönderilen ve kalp krizini yalanlayan gizemli e-posta iddiaları da feth-i kabir kararıyla birlikte yeniden mercek altına alındı.

MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notlarıMİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları

EL YAZISIYLA YAPTIĞI SAVUNMA ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın seyrini değiştirecek bir diğer kritik gelişme ise Kozinoğlu'nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları oldu.

Sabah'ın haberine göre Kaşif Kozinoğlu'nun 22 Kasım 2011'de görülecek mahkemeye sunmak üzere Silivri'deki hücresinde kaleme aldığı el yazması savunma mektubunun fiziki haline ve orijinal görsellerine ulaşıldı.

MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notlarıMİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları

Kumpası tüm detaylarıyla ifşa eden tarihi belge soruşturma dosyasına girdi. 34 yılı bulan meslek hayatı boyunca devletten aldığı nişan ve madalyaları hatırlatan Kaşif Kozinoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı savunmasında, "37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında, Devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı halen MİT'in müzesinde sergilenen madalyalar ve nişanlar almama vesile olan başarılması zor görevleri başarırken, MİT'den seçilmiş bir günah keçisi olacak bu davada bulunuyorum" ifadeleri yer alıyor.

Kaşif Kozinoğlu dosyasında fethi kabir kararı! Hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı - 5

Davadaki diğer sanıkları tanımadığını ve basın üzerinden yürütülen algı operasyonuna alet edildiğini vurgulayan Kozinoğlu, mektubunda soruşturmayı yürüten FETÖ'cü olduğu daha sonra ortaya çıkan savcıların MİT'ten gelen resmi yazıları gizlediğini de kaydederek, "Lehime olan iki adet MİT'in resmi yazısına da iddianamede yer vermemiştir" ifadelerine yer veriyor.

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