Kaşif Kozinoğlu dosyasında fethi kabir kararı! Hücresinde yazdığı el yazısı savunma ortaya çıktı
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında peş peşe kritik gelişmeler yaşandı. Yıllar sonra raftan indirilen dosyada, Kozinoğlu'nun ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla feth-i kabir (mezarın açılması) kararı verildi. Öte yandan Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hücresinde kaleme aldığı el yazısıyla yaptığı savunma da ortaya çıktı.
MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu, FETÖ kumpası davasındaki ifadesine kısa bir süre kala tutukluluğunun sekizinci ayında 12 Kasım 2011 günü cezaevinde hayatını kaybetmişti. Ölüm nedeni ise kalp krizi olarak açıklanmıştı.
Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası 15 yıl sonra raftan indi. Olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi.
11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Soruşturma kapsamında aralarında Gül'ün de olduğu 11 şüpheli hakkında 2 gün önce operasyon için düğmeye basıldı. Geçtiğimiz gün yapılan operasyonda, firari Gül hariç 10 şüpheli gözaltına alındı.
MEZARI AÇILACAK
Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada, son olarak Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve fethi kabir işlemi yapılmasına karar verildi.