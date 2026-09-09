MİT'in Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünden hemen önce hazırladığı savunma notları

Kumpası tüm detaylarıyla ifşa eden tarihi belge soruşturma dosyasına girdi. 34 yılı bulan meslek hayatı boyunca devletten aldığı nişan ve madalyaları hatırlatan Kaşif Kozinoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı savunmasında, "37 yıllık memuriyet hayatımın 34 yılında, Devletim tarafından bana tevcih edilen ve bir kısmı halen MİT'in müzesinde sergilenen madalyalar ve nişanlar almama vesile olan başarılması zor görevleri başarırken, MİT'den seçilmiş bir günah keçisi olacak bu davada bulunuyorum" ifadeleri yer alıyor.