MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı...
Görev yaptığı Bosna'da 'Fedai', Azerbaycan'da 'Köroğlu', Afganistan'da 'Türk General', Türkistan'da 'Hayalet' olarak bilinen ve FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perde aralanıyor.
Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perde, yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları ve istihbarat raporlarıyla aydınlanıyor. Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar, sıradan bir kalp krizini değil, adım adım planlanmış bir suikast organizasyonunu işaret ediyor.
Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu gardiyanın, acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak durumu umursamadığı, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından ise kısa süre sonra başka bir cezaevine görevlendirildiği, ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı.
Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perde, yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları ve istihbarat raporlarıyla aydınlanıyor.
Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet savcısı iken Mehmet Akif Ersoy soruşturması başta olmak üzere ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Ebubekir Efe'nin, haziran kararnamesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atanarak Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne yönelik soruşturmayı yürüttüğü ortaya çıktı.
ALARM BUTONUNA BASILDI, O RADYONUN SESİNİ AÇTI
Mayıs 2011'de göreve başlayan Ferhat Veysi Gül isimli gardiyan, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak merkezî panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine skandal bir hamleye imza attı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde infaz koruma memuru Gül'ün, uyarının ardından tam ters istikamete giderek odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı, böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engellediği belirlendi.