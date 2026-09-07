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MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı...

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Görev yaptığı Bosna'da 'Fedai', Azerbaycan'da 'Köroğlu', Afganistan'da 'Türk General', Türkistan'da 'Hayalet' olarak bilinen ve FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perde aralanıyor.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 1

Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perde, yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları ve istihbarat raporlarıyla aydınlanıyor. Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar, sıradan bir kalp krizini değil, adım adım planlanmış bir suikast organizasyonunu işaret ediyor.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 2

Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu gardiyanın, acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak durumu umursamadığı, Kozinoğlu'nun ölümünün ardından ise kısa süre sonra başka bir cezaevine görevlendirildiği, ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 3

Silivri Cezaevi'nde 12 Kasım 2011 günü şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin karanlık perde, yıllar sonra ortaya çıkan kamera kayıtları ve istihbarat raporlarıyla aydınlanıyor.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 4

Sabah Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Cumhuriyet savcısı iken Mehmet Akif Ersoy soruşturması başta olmak üzere ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmalarını yürüten Ebubekir Efe'nin, haziran kararnamesi ile Silivri Cumhuriyet Başsavcıvekili olarak atanarak Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne yönelik soruşturmayı yürüttüğü ortaya çıktı.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 5

ALARM BUTONUNA BASILDI, O RADYONUN SESİNİ AÇTI

Mayıs 2011'de göreve başlayan Ferhat Veysi Gül isimli gardiyan, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirildi. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak merkezî panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine skandal bir hamleye imza attı. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde infaz koruma memuru Gül'ün, uyarının ardından tam ters istikamete giderek odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı, böylece diğer gardiyanların alarmı duymasını engellediği belirlendi.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 6

Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle boğan gardiyanın ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldiği görüldü. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu, cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 7

ÖRGÜT EVLERİNDE GİZLENDİ

Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül, 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı. Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı, Kasım 2011'deki ölümden tam bir ay sonra Bakırköy Kadın Cezaevi'ne nakledildi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölmesinin ardından Gül, 2012 yılında örgütün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı. 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa eden şahsın, Türkiye'den kaçtığı güne kadar hiçbir resmî sigorta kaydının bulunmaması, örgüt tarafından özel olarak finanse edildiği şüphelerini üzerine çekti.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 8

DARBEDEN 17 GÜN SONRA FRANSA'YA FİRAR ETTİ

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından örgüt üyelerine yönelik başlatılan büyük temizlikten kaçmaya çalışan infaz memuru, darbe teşebbüsünden sadece 17 gün sonra, 2 Ağustos 2016'da Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar etti. 10 yılı aşkın süredir kaçak hayatı yaşayan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Ferhat Veysi Gül hakkında, 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.

MİT'in kritik ismi Kaşif Kozinoğlu’nu ölüme götüren 15 dakika! FETÖ'cü gardiyan son nefesinde bunu yaptı... 9

Kozinoğlu'nun mahkemede yapacağı açıklamalar öncesinde susturulması, kumpas davalarının en karanlık sayfalarından biri olarak tarihe geçerken firari gardiyanın iadesi için uluslararası adli süreç devam ediyor.

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