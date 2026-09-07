Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle boğan gardiyanın ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldiği görüldü. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu, cezaevinde harcanan o kritik dakikaların ardından hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

ÖRGÜT EVLERİNDE GİZLENDİ Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından şüpheleri üzerine çekmemek için adeta sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül, 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı. Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen zanlı, Kasım 2011'deki ölümden tam bir ay sonra Bakırköy Kadın Cezaevi'ne nakledildi. Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölmesinin ardından Gül, 2012 yılında örgütün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne kayıt yaptırdı. 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa eden şahsın, Türkiye'den kaçtığı güne kadar hiçbir resmî sigorta kaydının bulunmaması, örgüt tarafından özel olarak finanse edildiği şüphelerini üzerine çekti.

DARBEDEN 17 GÜN SONRA FRANSA'YA FİRAR ETTİ 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından örgüt üyelerine yönelik başlatılan büyük temizlikten kaçmaya çalışan infaz memuru, darbe teşebbüsünden sadece 17 gün sonra, 2 Ağustos 2016'da Atatürk Havalimanı üzerinden Fransa'ya firar etti. 10 yılı aşkın süredir kaçak hayatı yaşayan ve FETÖ'nün karanlık sırlarını taşıyan Ferhat Veysi Gül hakkında, 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı.