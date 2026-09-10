KOĞUŞ ARKADAŞLARI UĞUR VE YILDIRIM



Evraklara göre Kozinoğlu, 11 Mart 2011'de Silivri 1 No'lu L Tipi Cezaevi B Blok B-1 koğuşunda ve üst kattaki 4 numaralı odada Babala TV'nin sahibi Oğuzhan Uğur'un babası emekli albay Hasan Atilla Uğur ve eski Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım'la beraber kalıyordu.

Olay günü kamera kayıtlarına göre 16.04 sıralarında avluda yürümeye başladı. Yaklaşık 1 saat yürüdükten sonra odasında egzersize devam etti. 17.45'te banyoya girmek için hazırlık yaptığı koğuş arkadaşı Uğur'a sıcak su hazırlamasını söylediği, ardından duş aldığı ve saat 18.01'de gazete ile bir fincan kahve alarak odasına geçtiği görülüyor.

ODASINDAN SENDELEYEREK ÇIKTI



Kayıtlara göre, odasından 18.09.36'da hafif sendeleyerek çıkıyor. Hasan Atilla Uğur'un odasına giriyor. Kısa bir süre sonra odasına geri dönüyor. Saat 18.12 sıralarında tansiyon 205/127 (yani 20'ye12) ölçüldü ve göğüs ağrısından şikayet etti.

UĞUR'DAN DİL ALTI İLACI ALDI



Kendi talebi üzerine Uğur'da bulunan Isordil 5 mg isimli dil altı ilacını alıyor. İlk çağrı düğmesine saat 18.13.24'te basılıyor. Çağrı tekrarlanıyor. Devamında koğuş kapısına vuruluyor ve kameraya işaret veriliyor. Gardiyanlar 18.23.13'te koğuş kapısını açıyor. İlk çağrı ile görevlilerin koğuşa ulaşmasının arasında yaklaşık 9 dakika 49 saniye geçiyor.