Kaşif Kozinoğlu dosyasında en karanlık perde: Koğuş arkadaşları olay yeri temizliği mi yaptı?
FETÖ'nün kumpas davaları sürecinde Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyasından kritik belgeler çıktı. Ulaşılan ceza infaz kurumu kayıtları, 112 Acil raporları ve olay yeri inceleme tutanakları, olayın seyrine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları ortaya koydu. Belgelerde, yaklaşık 30 dakikalık kayıp zaman dilimi, yemeğe gittiği belirtilen ambulans ve Kozinoğlu hastaneye sevk edilir edilmez koğuşta gerçekleştirilen işlemlerle ilgili çarpıcı detaylar yer aldı.
FETÖ kumpasıyla Silivri Cezaevi'nde tutukluyken 11 Mart 2011'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, 15 yıl sonra çok kritik gelişmeler yaşandı.
Olay gecesi acil durum alarmını radyo sesiyle boğan firari gardiyan Ferhat Veysi Gül'ün kilit rolü kamera kayıtlarıyla deşifre edildi. Soruşturma kapsamında aralarında Gül'ün de olduğu 11 şüpheli hakkında 3 gün önce operasyon için düğmeye basıldı.
Operasyonda Gül hariç 10 şüpheli gözaltına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ebubekir Efe'nin yürüttüğü soruşturmada, Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına ve feth-i kabir işlemi yapılmasına karar verdi.
AĞIR İHMALLER DOSYADA
Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle ilgili ceza infaz kurumu kayıtları, kamera inceleme tutanakları, tanık ve görevli beyanları, 112 Acil Sağlık Hizmetleri kayıtları, hastane evrakı, olay yeri inceleme belgeleri, Adli Tıp Kurumu raporları ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre tüm evraklar Kozinoğlu'nun ölümündeki ağır ihmalleri ve soru işaretlerini gözler önüne serdi.