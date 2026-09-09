Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasının soruşturmadaki önemine değinen A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Ümraniye'de Hekimbaşı'nda bulunan mezarlığında belki yarın ya da bir sonraki gün bir feth-i kabir gerçekleşmesi bekleniyor ve bununla birlikte oradan alınacak olan örneklerle soruşturma farklı bir boyuta geçmiş olacak" dedi.

Feth-i kabir kararını gerektiren en önemli etkenin Kozinoğlu'nun kullandığı vitamin hapları olduğunu vurgulayan Karataş, "O gün Kozinoğlu'nun kullanmakta olduğu bir vitamin var. Ve o vitaminin içerisine acaba kalp krizini tetikleyecek bir şey mi konuldu ya da zehirlenmesine sebep olabilecek başka bir madde mi o vitamin içerisine konuldu? Şu anda gözler, dediğim gibi, mezarına çevrildi" ifadelerini kullandı.



ADLİ EMANETTEKİ DELİLLER KARARTILDI MI?

15 yıl önce ilaçlara müdahale edilmiş olabileceğini belirten Mehmet Karataş, "Kendisinin el yazısıyla bırakmış olduğu mektup, bırakmış olduğu notu yok edenler, muhtemelen ölümüne sebep olabilecek, vitamin içerisine koydukları o maddenin bulunduğu ilacı da yok etmişlerdir ya da çok doğru bir tahmin, onları değiştirmişlerdir. Ama daha da önemli soru şu: Tamam, mektup emanetteydi, şu anda yok. Peki, kullanmış olduğu ilaçlar emanette duruyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.