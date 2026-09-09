Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi! Zehirli vitamin şüphesi
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Kozinoğlu'nun mezarının açılmasına karar verilirken, soruşturmanın seyrini değiştirecek 'vitamin hapı' ve cezaevine özel olarak yerleştirilen FETÖ'cü gardiyan detayı dikkat çekti. Dosyanın raftan indirildiği günden bu yana gelişmeleri yakından takip eden A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, canlı yayında suikast şüphesine dair bilinmeyenleri anlattı.
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının açılmasının soruşturmadaki önemine değinen A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, "Ümraniye'de Hekimbaşı'nda bulunan mezarlığında belki yarın ya da bir sonraki gün bir feth-i kabir gerçekleşmesi bekleniyor ve bununla birlikte oradan alınacak olan örneklerle soruşturma farklı bir boyuta geçmiş olacak" dedi.
Feth-i kabir kararını gerektiren en önemli etkenin Kozinoğlu'nun kullandığı vitamin hapları olduğunu vurgulayan Karataş, "O gün Kozinoğlu'nun kullanmakta olduğu bir vitamin var. Ve o vitaminin içerisine acaba kalp krizini tetikleyecek bir şey mi konuldu ya da zehirlenmesine sebep olabilecek başka bir madde mi o vitamin içerisine konuldu? Şu anda gözler, dediğim gibi, mezarına çevrildi" ifadelerini kullandı.
ADLİ EMANETTEKİ DELİLLER KARARTILDI MI?
15 yıl önce ilaçlara müdahale edilmiş olabileceğini belirten Mehmet Karataş, "Kendisinin el yazısıyla bırakmış olduğu mektup, bırakmış olduğu notu yok edenler, muhtemelen ölümüne sebep olabilecek, vitamin içerisine koydukları o maddenin bulunduğu ilacı da yok etmişlerdir ya da çok doğru bir tahmin, onları değiştirmişlerdir. Ama daha da önemli soru şu: Tamam, mektup emanetteydi, şu anda yok. Peki, kullanmış olduğu ilaçlar emanette duruyor mu?" sorusunu gündeme getirdi.
KAMERA KAYITLARI VE FİRARİ GARDİYAN
Cezaevindeki kamera kayıtlarında kesinti olup olmadığının da büyük bir şüphe barındırdığını söyleyen Mehmet Karataş, "Eğer burada bir kesinti varsa bu zaten başlı başına bir başka boyuttaki şüphe olur. Şu anda ekranlara taşıdığımız kişi... Aslında 11 kişi aranıyor, 10'u gözaltında, bir kişi firari. Bu isim de Ferhat Veysi Gül. Yani Kozinoğlu cezaevine girmeden çok kısa bir süre önce gardiyanlığa getirilmiş. Kozinoğlu'nun ölümünden hemen sonra 6 ay ortadan yok olmuş, sonrasında Bakırköy Kadın Cezaevi'nde kısa bir süre görev yapmış ve 2012'de Fatih Üniversitesi'ne kayıt yaptırıyor, 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa ediyor. Bir daha da hiçbir yerde sigortalı çalıştığı görülmüyor. Şu anda firari olan bu ismin Fransa'da olduğu tahmin ediliyor, kırmızı bültenle aranıyor" diye konuştu.
"ÖRGÜT ADINA GÖREVLENDİRİLMİŞ"
Şüphelinin FETÖ bağlantılarına dikkat çeken Mehmet Karataş, "Sen yerini al, biz getireceğiz dercesine onu oraya göndermişler ve kısa bir süre sonra da Kozinoğlu oraya gidiyor. O gün bir fenalaşıyor ve radyonun sesini açan kim, şüpheli olarak? Ferhat Gül. Peki, kısa bir süre önce içeriye giren, orada görev alan kim? Ferhat Gül. Ölümün hemen ardından görevi tamamlanırcasına orayı terk eden kim? Ferhat Gül. Ne hikmetse FETÖ'nün üniversitesinde görev alan kim? Ferhat Gül. Ve daha sonra bir anda ortadan kayboluyor ve 15 Temmuz hain darbe girişiminden 18 gün sonra kaçanlardan biri kim? Yine Ferhat Gül" ifadelerini kullandı.
Karataş, son olarak feth-i kabir işleminin yanı sıra o dönemki otopsi görüntülerinin de ayrıca inceleneceğini belirterek, "Tüm bunları birleştirdiğimizde, ya vitaminine bir şeyler koydular ya da o gün yolda hastaneye götürülürken o sağlık ekipleri üzerinde de durulduğunu biliyorum. Er ya da geç mutlaka iadesi gerçekleştiğinde, yani şu an Ferhat Gül ele geçirilmiş olsa zaten bu sorun çözülecek" sözleriyle aktardı.