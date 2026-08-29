Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden raftan indirilen Kaşif Kozinoğlu dosyası, Silivri Cezaevi'nde yaşanan akılalmaz skandallar zincirini gün yüzüne çıkardı. FETÖ'nün kumpas soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Başkanı Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralayacak soruşturmada, görev yerini terk eden sağlık personelinden otoban kenarında dakikalarca bekletilen ambulansa ve dosyadaki vahim çelişkilere kadar uzanan çelişkili kayıtlar dikkat çekti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden raftan indirilen Kozinoğlu dosyası, akılalmaz skandallar zincirini ortaya çıkardı. Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar son derece kritik görevler yürüten Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı
15 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILIYOR
Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, o dönem Silivri Cezaevinde görev yapan nöbetçi müdürler, gardiyanlar, görevi başında bulunmayan sağlık personeli ve ambulanstaki görevliler dahil olmak üzere en az 15 şüpheliyi ifadeye çağıracak.
Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür ve ekibinin kendisini açıkça hedef göstermesi üzerine FETÖ'cü ihraç savcı Zekeriya Öz'ün hakkında Ocak 2011'de soruşturma açtığını öğrenen Kozinoğlu, o sırada bulunduğu Afganistan'dan kargo uçağıyla Türkiye'ye dönerek teslim olmuştu.
Sorgusunun ardından Mart 2011'de tutuklanan Kozinoğlu, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları kapsamında Silivri Cezaevinde 3 kişilik bir koğuşa konuldu.
FETÖ KUMPASI VE ZEHİRLENME KORKUSU
Emekli albaylar Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile aynı koğuşu paylaşan ve her mahkumun kendine ait odasının bulunduğu bu alanda yaşamını sürdüren Kozinoğlu, cezaevi şartlarında suikast ya da zehirleme girişiminden endişelendiği için uzun süredir cezaevi mutfağından çıkan yemekler yerine kapalı konserveler tüketiyordu.