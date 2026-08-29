-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden raftan indirilen Kaşif Kozinoğlu dosyası, Silivri Cezaevi'nde yaşanan akılalmaz skandallar zincirini gün yüzüne çıkardı. FETÖ'nün kumpas soruşturmaları kapsamında tutuklanan ve cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden eski MİT Dış Operasyonlar Başkanı Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralayacak soruşturmada, görev yerini terk eden sağlık personelinden otoban kenarında dakikalarca bekletilen ambulansa ve dosyadaki vahim çelişkilere kadar uzanan çelişkili kayıtlar dikkat çekti.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 1

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeniden raftan indirilen Kozinoğlu dosyası, akılalmaz skandallar zincirini ortaya çıkardı. Milli İstihbarat Teşkilatı Dış Operasyonlar Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar son derece kritik görevler yürüten Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma dosyası yeniden açıldı

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 2

15 ŞÜPHELİ İFADEYE ÇAĞRILIYOR
Sabah'ın ulaştığı bilgilere göre, o dönem Silivri Cezaevinde görev yapan nöbetçi müdürler, gardiyanlar, görevi başında bulunmayan sağlık personeli ve ambulanstaki görevliler dahil olmak üzere en az 15 şüpheliyi ifadeye çağıracak.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 3

Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür ve ekibinin kendisini açıkça hedef göstermesi üzerine FETÖ'cü ihraç savcı Zekeriya Öz'ün hakkında Ocak 2011'de soruşturma açtığını öğrenen Kozinoğlu, o sırada bulunduğu Afganistan'dan kargo uçağıyla Türkiye'ye dönerek teslim olmuştu.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 4

Sorgusunun ardından Mart 2011'de tutuklanan Kozinoğlu, FETÖ'nün kumpas soruşturmaları kapsamında Silivri Cezaevinde 3 kişilik bir koğuşa konuldu.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 5

FETÖ KUMPASI VE ZEHİRLENME KORKUSU

Emekli albaylar Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım ile aynı koğuşu paylaşan ve her mahkumun kendine ait odasının bulunduğu bu alanda yaşamını sürdüren Kozinoğlu, cezaevi şartlarında suikast ya da zehirleme girişiminden endişelendiği için uzun süredir cezaevi mutfağından çıkan yemekler yerine kapalı konserveler tüketiyordu.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 6

KAHVEDEN ALINAN 2 YUDUM VE ANİDEN GELEN KRİZ

Soruşturma dosyasına göre, Kozinoğlu, Yıldırım'dan duş alacağını söyleyerek ısıtıcıya su koymasını istedi. Yıldırım odasına geçerken Kozinoğlu da duşa girdi. Duştan çıktıktan hemen sonra aynı sıcak sudan kendisine bir kahve hazırlayan Kozinoğlu odasına çekildi. Kahvesinden 2 yudum içtikten sonra aniden fenalaşarak koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'a seslendi ve kendisini hiç iyi hissetmediğini belirtti. Uğur, arkadaşının aniden rahatsızlanması üzerine acilen kendi kullandığı dil altı hapını Kozinoğlu'na verdi. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 7

SAĞLIK EKİBİ YEMEKTE, AMBULANS OTOBANDA BEKLETİLDİ

Kozinoğlu, mahkum kabul bölümüne götürüldü. 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermesi gereken acil sağlık ekibini aradıklarında, görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte oldukları ortaya çıktı. 2 Nolu sağlık ekibi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kozinoğlu'nu ambulansa bindirerek hastaneye doğru yola çıkardı.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 8

Ancak yolda 3 Nolu acil sağlık ekibi telsizden anons çekerek 2 Nolu ekibe 'Arkanızdayız, bizi bekleyin' talimatı verdi. Ambulans otoban kenarında 10 dakika boyunca bekledi. 3 Nolu aracın personeli diğer araca binerek Kozinoğlu'nu entübe etti ve kalp masajına başladı. Tekrar harekete geçen ambulans, saat 19.15'te Silivri Devlet Hastanesine ulaştı. Kozinoğlu'nun hastanede 15 dakika süren kalp masajı müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 9

ÇELİŞKİLİ İFADELER
Yeniden başlatılan soruşturmada başsavcılığın üzerinde en çok durduğu husus dosyadaki vahim çelişkiler oldu. Hastanede görevli hemşireler; Kozinoğlu getirildiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu ifade ederken, gardiyanlar ise Kozinoğlu'nun ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğunu, hatta oturarak Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 10

Bir diğer büyük çelişki ise Silivri Devlet Hastanesi Acil Doktoru Savaş B., cezaevi doktoru Turgay'ı arayarak durumu bildirdiğinde, cezaevi doktorunun Kozinoğlu'nun rahatsızlığından haberinin olmadığını ve kendisinin cezaevinde görev başında olduğunu söylediğini anlattı.

Kaşif Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı: Silivri'deki şüpheli ölümde akılalmaz ihmaller ve skandallar zinciri 11

Oysa gardiyan ve hemşireler savcılık ifadelerinde cezaevi doktorunun o saatte kurumda olmadığını kesin bir dille söylemişti. Kamuoyu, Kozinoğlu'nun ölümünün arkasındaki sır perdesinin bu kez aralanmasını bekliyor.

Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı
Sonraki Galeri
Hilmi Tuna Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı! Milyarlık para trafiğine 'mezar bakımı' kılıfı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin