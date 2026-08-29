KAHVEDEN ALINAN 2 YUDUM VE ANİDEN GELEN KRİZ Soruşturma dosyasına göre, Kozinoğlu, Yıldırım'dan duş alacağını söyleyerek ısıtıcıya su koymasını istedi. Yıldırım odasına geçerken Kozinoğlu da duşa girdi. Duştan çıktıktan hemen sonra aynı sıcak sudan kendisine bir kahve hazırlayan Kozinoğlu odasına çekildi. Kahvesinden 2 yudum içtikten sonra aniden fenalaşarak koğuş arkadaşı Hasan Atilla Uğur'a seslendi ve kendisini hiç iyi hissetmediğini belirtti. Uğur, arkadaşının aniden rahatsızlanması üzerine acilen kendi kullandığı dil altı hapını Kozinoğlu'na verdi. İhbar üzerine gardiyanlar saat 18.18'de koğuşa ulaştı.

SAĞLIK EKİBİ YEMEKTE, AMBULANS OTOBANDA BEKLETİLDİ Kozinoğlu, mahkum kabul bölümüne götürüldü. 24 saat esasına göre kesintisiz hizmet vermesi gereken acil sağlık ekibini aradıklarında, görevli olması gereken 3 sağlık çalışanının da Silivri merkezde yemekte oldukları ortaya çıktı. 2 Nolu sağlık ekibi yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kozinoğlu'nu ambulansa bindirerek hastaneye doğru yola çıkardı.

Ancak yolda 3 Nolu acil sağlık ekibi telsizden anons çekerek 2 Nolu ekibe 'Arkanızdayız, bizi bekleyin' talimatı verdi. Ambulans otoban kenarında 10 dakika boyunca bekledi. 3 Nolu aracın personeli diğer araca binerek Kozinoğlu'nu entübe etti ve kalp masajına başladı. Tekrar harekete geçen ambulans, saat 19.15'te Silivri Devlet Hastanesine ulaştı. Kozinoğlu'nun hastanede 15 dakika süren kalp masajı müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yeniden başlatılan soruşturmada başsavcılığın üzerinde en çok durduğu husus dosyadaki vahim çelişkiler oldu. Hastanede görevli hemşireler; Kozinoğlu getirildiğinde bilincinin tamamen kapalı olduğunu ifade ederken, gardiyanlar ise Kozinoğlu'nun ambulansa bindirilirken bilincinin açık olduğunu, hatta oturarak Kelime-i Şehadet getirdiğini anlattı.

Bir diğer büyük çelişki ise Silivri Devlet Hastanesi Acil Doktoru Savaş B., cezaevi doktoru Turgay'ı arayarak durumu bildirdiğinde, cezaevi doktorunun Kozinoğlu'nun rahatsızlığından haberinin olmadığını ve kendisinin cezaevinde görev başında olduğunu söylediğini anlattı.