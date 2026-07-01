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"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
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İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasının "İş garantili güvenlik görevlisi sertifikası" vaadiyle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. Başvuru sırasında imzalatılan belgelerin sonradan senede dönüştürüldüğünü iddia eden mağdurlar, yıllar sonra haklarında icra takibi başlatıldığını belirterek yargıya başvurdu.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 1

İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasının internet sitesi ve sosyal medya üzerinden verdiği "İş garantili güvenlik görevlisi sertifikası" ilanlarıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. İddiaya göre iş arayanlardan kapora talep edilirken, sözleşme adı altında imzalatılan belgeler daha sonra senede dönüştürüldü. Aralarında başvuru sırasında reşit olmayanlar ile engelli bireylerin de bulunduğu çok sayıda kişi, haklarında icra takibi başlatılması üzerine yargıya başvurdu.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 2

"3 YIL SONRA İCRA TAKİBİ BAŞLATILDIĞINI ÖĞRENDİM"

İş başvurusu yaptığı sırada 17 yaşında olan G.Y. (21), mağdur edildiğini belirterek, "İşe başvuru yaptığımda 17 yaşındaydım. Gittiğim zaman güvenlik sertifikası istediler. Güvenlik sertifikam olmadığı için 'Biz eğitimini veriyoruz' dediler. 7 günlük bir eğitime sokacaklardı beni. Bir belge imzalattılar. Sonrasında eve gittiğimde internet sitesi hakkında birçok şikayet olduğunu öğrendim ve bunun üzerine o şirketle herhangi bir iletişime geçmedim. Zaten reşit değildim, herhangi bir durum söz konusu olmayacağını düşünüyordum. 3 sene sonra bir icra takibi başlatıldığını öğrendim. 3 sene önce gittiğim zaman 7 bin lira civarında bir ücret söylemişlerdi fakat şu an ücret 16 bin lira. Şu an 21 yaşındayım ve bu ücret belki başkalarına düşük bir rakam olabilir ama bizim gibi gençlerin maalesef zor ulaşabileceği bir rakam" dedi.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 3

"2 BİN LİRA KAPORA İSTEDİLER"

Sosyal medyada gördüğü "Kendi bölgenize iş yerleştirmesi yapılacaktır" ilanı üzerine firmaya başvurduğunu anlatan D.K. ise, "Güvenlik ilanında 'Kimlikli veya kimliksiz herkes başvuru yapabilir, birçok bölgeye, kendi bölgenize yerleştirme yapılır' yazıyordu. İlan üzerine gittim ve oturup görüştüm. Önüme bir evrak getirdiler ve benden 2 bin lira kapora talep ettiler. '20 bin liralık bir ücret ödeyeceksiniz, 2 bin lira kapora bırakacaksınız. Daha sonrasında heyet raporu almaya gideceksiniz. Heyet raporunuz olumlu olursa biz burada size eğitim vereceğiz, eğitimle beraber sizi işe yerleştireceğiz. İşe yerleştirdikten sonra da geri kalan ücreti taksit taksit sizden keseceğiz. Fakat heyet süreciniz olumsuz olursa sadece kaporanız yanacak, geri kalan ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Buna rağmen olumlu olup vazgeçerseniz bütün ücreti ödemek zorundasınız' dediler" ifadelerini kullandı.

İşe ihtiyacı olduğu için belgeleri imzaladığını belirten D.K., "Kapora param olmadığı için ödeyemedim. Ailem ve çevrem bu işin güvenilir olmadığını söyleyince vazgeçtim. Daha sonra hiçbir hizmet vermediler ancak imzalattıkları belgeyi yaklaşık 6 ay sonra mahkemeye taşıdılar. Meğer bize hiçbir şekilde senet dememelerine rağmen senet imzalatmışlar" diye konuştu.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 4

"İMZALADIĞINIZ ŞEY SENET"

D.K., firma yetkililerini arayarak duruma itiraz ettiğini belirterek, "Bana, 'Gidin nereye müracaat ederseniz edin, imzaladığınız şey senet, hiçbir itirazı olmuyor. Sizinle mahkemede görüşürüz' diyerek tehditvari şekilde konuştular. İtiraz dilekçemi verdim. Benim gibi mağdur olan birçok kişi var. İmzalattıkları senet nedeniyle mahkeme itirazlarımızı reddediyor" dedi.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 5

"BU SUÇ BENİM OLSA ÖDERİM"

Engelli kadrosundan işe alınacağını düşünerek başvuru yaptığını söyleyen Taner Aras ise, "Silahlı güvenlik görevlisi olmak istediğimi söyledim. Bana sadece senet imzalattılar. İsim ve adres bilgilerini ben yazdım, fiyat kısmını ise onlar doldurdu. Ayrıca benden 3 bin lira kapora aldılar. Hastaneden olumsuz rapor aldım ve bunu kendilerine ilettim. Buna rağmen aylar sonra beni icraya verdiler. Bu suç benim olsa öderim ama benim suçum yok" ifadelerini kullandı.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 6

"ARAMIZDA HALLEDERİZ"

Şirket avukatıyla yaptığı görüşmeyi de anlatan Aras, "Avukat bana, 'Adliyeye gitmene gerek yok. Parayı bana verebilirsin. 18 bin lirayı taksitle ödersin, bu işi kendi aramızda hallederiz' dedi. Dolandırıldık. Hala bu firmaya başvuran insanlar var. Biz mağdur olmak istemiyoruz, adalet yerini bulsun" dedi.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 7

"SÖZLEŞMENİN ALTINI KESİP SENET HALİNE GETİRİYORLAR"

Mağdurların avukatı İbrahim Güllü ise sözleşmelerin sonradan senede dönüştürüldüğünü öne sürerek, "Gerekli denilerek sözleşme imzalatılıyor ancak sözleşmenin altında senet niteliği taşıyan bir bölüm bulunuyor. Burayı kesmek suretiyle senet haline getiriyorlar. Ayrıca bu firmanın güvenlik sertifikası verme yetkisi ve izni de bulunmuyor. Burada tamamen bir dolandırıcılık olayı söz konusu" dedi.

Güllü, başvuru sırasında 17 yaşında olan mağdur açısından sözleşmenin hukuken geçersiz olması gerektiğini savunarak senedin ve sözleşmenin geçersizliğinin tespiti için dava açtıklarını söyledi.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 8

"YÜZLERCE ŞİKAYET VAR"

Firmayla ilgili şikayet platformlarında yüzlerce başvuru bulunduğunu ifade eden Güllü, "Yeni mağduriyetlerin önlenmesi adına firmanın faaliyetlerinin durdurulması ve sorumlular hakkında hem hukuki hem de cezai süreçlerin işletilmesi gerekiyor. Binlerce mağdur olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir maddi rant elde edildiğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 9

"KAMBİYO SENEDİYLE TAKİP YAPIYORLAR"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı ve Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise tüketicilerin imzaladıkları sözleşmenin bir örneğinin kendilerine verilmediğini belirterek, "Tüketiciye sözleşme imzalattırıyorlar. Bunun altında da bir bono imzalattırıyorlar, tüketici bunun farkında olmuyor. Sözleşmenin örneği verilmediği için tüketici mahkemede bunun bir tüketici işleminden kaynaklandığını ispatlayamıyor. Kambiyo senediyle takip yapıyorlar ve tüketici çaresiz kalıyor" dedi.

"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular 10

"BU FİRMANIN YETKİSİ YOK"

Ağaoğlu, firmanın güvenlik eğitimi verme yetkisine sahip olmadığını savunarak, "Güvenlik personeli yapacağız, size kimlik vereceğiz, iş bulacağız diye kandıran bu kişilerin valilikten güvenlik eğitimi verme veya sertifika düzenleme yetkisi bulunmuyor. Bu nedenle verilen ilanlar aldatıcı ve yanıltıcı niteliktedir. Ticaret Bakanlığı'nın harekete geçmesi gerekiyor. Tüketiciler de imzaladıkları her belgenin mutlaka bir nüshasını almalıdır" ifadelerini kullandı.

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