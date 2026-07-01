"İş garantili güvenlik sertifikası" vaadiyle dolandırıcılık iddiası: Yıllar sonra icralık oldular

İstanbul Kadıköy'de faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasının internet sitesi ve sosyal medya üzerinden verdiği "İş garantili güvenlik görevlisi sertifikası" ilanlarıyla çok sayıda kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü. İddiaya göre iş arayanlardan kapora talep edilirken, sözleşme adı altında imzalatılan belgeler daha sonra senede dönüştürüldü. Aralarında başvuru sırasında reşit olmayanlar ile engelli bireylerin de bulunduğu çok sayıda kişi, haklarında icra takibi başlatılması üzerine yargıya başvurdu.

İş başvurusu yaptığı sırada 17 yaşında olan G.Y. (21), mağdur edildiğini belirterek, "İşe başvuru yaptığımda 17 yaşındaydım. Gittiğim zaman güvenlik sertifikası istediler. Güvenlik sertifikam olmadığı için 'Biz eğitimini veriyoruz' dediler. 7 günlük bir eğitime sokacaklardı beni. Bir belge imzalattılar. Sonrasında eve gittiğimde internet sitesi hakkında birçok şikayet olduğunu öğrendim ve bunun üzerine o şirketle herhangi bir iletişime geçmedim. Zaten reşit değildim, herhangi bir durum söz konusu olmayacağını düşünüyordum. 3 sene sonra bir icra takibi başlatıldığını öğrendim. 3 sene önce gittiğim zaman 7 bin lira civarında bir ücret söylemişlerdi fakat şu an ücret 16 bin lira. Şu an 21 yaşındayım ve bu ücret belki başkalarına düşük bir rakam olabilir ama bizim gibi gençlerin maalesef zor ulaşabileceği bir rakam" dedi.

"2 BİN LİRA KAPORA İSTEDİLER"

Sosyal medyada gördüğü "Kendi bölgenize iş yerleştirmesi yapılacaktır" ilanı üzerine firmaya başvurduğunu anlatan D.K. ise, "Güvenlik ilanında 'Kimlikli veya kimliksiz herkes başvuru yapabilir, birçok bölgeye, kendi bölgenize yerleştirme yapılır' yazıyordu. İlan üzerine gittim ve oturup görüştüm. Önüme bir evrak getirdiler ve benden 2 bin lira kapora talep ettiler. '20 bin liralık bir ücret ödeyeceksiniz, 2 bin lira kapora bırakacaksınız. Daha sonrasında heyet raporu almaya gideceksiniz. Heyet raporunuz olumlu olursa biz burada size eğitim vereceğiz, eğitimle beraber sizi işe yerleştireceğiz. İşe yerleştirdikten sonra da geri kalan ücreti taksit taksit sizden keseceğiz. Fakat heyet süreciniz olumsuz olursa sadece kaporanız yanacak, geri kalan ücreti ödemek zorunda değilsiniz. Buna rağmen olumlu olup vazgeçerseniz bütün ücreti ödemek zorundasınız' dediler" ifadelerini kullandı.

İşe ihtiyacı olduğu için belgeleri imzaladığını belirten D.K., "Kapora param olmadığı için ödeyemedim. Ailem ve çevrem bu işin güvenilir olmadığını söyleyince vazgeçtim. Daha sonra hiçbir hizmet vermediler ancak imzalattıkları belgeyi yaklaşık 6 ay sonra mahkemeye taşıdılar. Meğer bize hiçbir şekilde senet dememelerine rağmen senet imzalatmışlar" diye konuştu.