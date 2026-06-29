EYLÜL AYINA KADAR BÜYÜK DEĞİŞİM PLANI

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığında değişiklik yapılması öngörülüyor. Parti kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde bu sayının 60'a kadar çıkabileceğini ifade ediyor.

Değişimin ilk etapta Sinop, Kars ve Düzce il başkanlıklarını kapsayabileceği belirtilirken, Bitlis'e de kısa süre içerisinde yeni atama yapılmasının beklendiği aktarıldı.

"ÇİFT BAŞLILIĞA İZİN VERİLMEZ"

Parti kaynakları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir isim hakkında ön yargılı bir yaklaşım sergilemediğini ancak parti yönetiminde çift başlı bir yapıya da izin vermeyeceğini dile getiriyor.

Mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminin teşkilatlarda disiplin ve merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik adımlarını sürdürmesi bekleniyor.