Kılıçdaroğlu'ndan çift başlılığa neşter: 50 il başkanı daha topun ağzında
CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan yönetim krizinde yeni bir döneme giriliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, parti içinde çift başlılığa izin vermeyeceği belirtilirken, eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığında değişime gidilmesinin beklendiği öğrenildi. Yeni haftadaki MYK toplantısında da yeni görevden almaların gündeme gelmesi bekleniyor.
CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından başlayan yönetim krizi sürüyor. Parti içinde yaşanan ayrışmanın ardından Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi, teşkilatlarda kapsamlı bir değişim hazırlığına başladı.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇİFT BAŞLILIĞA NEŞTER: 50 İL BAŞKANI DAHA TOPUN AĞZINDA
Daha önce Özgür Özel'e destek veren il başkanlarına yönelik adımlar atan CHP yönetiminin, yeni haftada yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni görevden almaları değerlendirmesi bekleniyor.
EYLÜL AYINA KADAR BÜYÜK DEĞİŞİM PLANI
Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığında değişiklik yapılması öngörülüyor. Parti kaynakları, ihtiyaç duyulması halinde bu sayının 60'a kadar çıkabileceğini ifade ediyor.
Değişimin ilk etapta Sinop, Kars ve Düzce il başkanlıklarını kapsayabileceği belirtilirken, Bitlis'e de kısa süre içerisinde yeni atama yapılmasının beklendiği aktarıldı.
"ÇİFT BAŞLILIĞA İZİN VERİLMEZ"
Parti kaynakları, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir isim hakkında ön yargılı bir yaklaşım sergilemediğini ancak parti yönetiminde çift başlı bir yapıya da izin vermeyeceğini dile getiriyor.
Mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminin teşkilatlarda disiplin ve merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik adımlarını sürdürmesi bekleniyor.
İL BAŞKANLIĞI İÇİN ANKARA TRAFİĞİ HIZLANDI
İl başkanlıklarında beklenen değişim nedeniyle çok sayıda aday Ankara'da genel merkezin kapısını çalıyor.
Edinilen bilgilere göre genel başkan yardımcılarıyla görüşen adayların sayısı her geçen gün artarken, birçok ilde 5 ila 6 adayın il başkanlığı için başvuru yaptığı öğrenildi.
Bunun yanı sıra Mardin'den Antalya'ya, Adana'dan İzmir'e kadar birçok ilden eski il ve ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ile yerel meclis üyelerinin de genel merkeze giderek Kılıçdaroğlu ve kurmaylarına destek mesajı ilettiği ifade ediliyor.
SÜREÇ MYK TOPLANTISINDA ŞEKİLLENECEK
Sabah'ın haberine göre; CHP'de gözler yeni haftada gerçekleştirilecek MYK toplantısına çevrilmiş durumda. Toplantıda yeni görevden almalar ve teşkilatlarda yapılacak değişikliklerin ele alınması beklenirken, eylül ayına kadar sürecek kapsamlı bir yeniden yapılanma sürecinin parti gündemindeki yerini koruyacağı değerlendiriliyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
CHP'de kaç il başkanının değişmesi bekleniyor?
Parti kulislerine göre eylül ayına kadar en az 50 il başkanlığında değişiklik yapılması, sayının ise 60'a kadar çıkabilmesi bekleniyor.
Yeni görevden almalar ne zaman gündeme gelecek?
Yeni haftada yapılacak CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni görevden almaların değerlendirilmesi bekleniyor.
Hangi illerde değişim öne çıkıyor?
İlk etapta Sinop, Kars ve Düzce'de değişim beklendiği, Bitlis'e ise kısa süre içerisinde yeni atama yapılabileceği belirtiliyor.
İl başkanlığı için aday başvuruları sürüyor mu?
Evet. Çok sayıda adayın Ankara'da genel başkan yardımcılarıyla görüşerek il başkanlığı için başvuruda bulunduğu ifade ediliyor.