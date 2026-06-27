Kılıçdaroğlu'na atılan sloganlar kriz çıkardı! Alevilerden Özgür Özel'e sert tepki
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, Garip Dede Cemevi ziyareti sonrası yeni bir boyut kazandı. Ziyaret sırasında atılan "Hain Kemal" sloganları tartışmalara neden olurken, Özgür Özel'in bu sloganlara sessiz kalması Alevi toplumunda tepki çekti. Ortak bildiri yayımlayan 6 Alevi-Bektaşi federasyonu, cemevinin "siyasi miting alanına çevrildiğini" belirterek yaşanan provokasyona sert tepki gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, Garip Dede Cemevi ziyaretine de yansıdı.
"HAİN KEMAL" SLOGANLARI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
İstanbul'da Garip Dede Cemevi'ni ziyaret eden Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir kez daha "Hain Kemal" sloganlarına kulaklarını tıkayarak tepki topladı. Cemevi dışındaki bir grubun provokatif eylemi, genel merkezi de harekete geçirdi.
Yaşanan gelişmenin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, sloganları attığı belirlenen 63 partilinin tespit edildiğini, söz konusu kişilerin üyeliklerinin tedbiren askıya alındığını açıkladı.
Kulislere yansıyan son çarpıcı iddiaya göre ise Alevi toplumunu arkasına almaya çalışan Özel ve kurmayları, söz konusu grubu bilinçli olarak cemevi önüne taşıyarak yeni bir algı operasyonuna girişti ve çirkin sloganları attırdı.
ALEVİ-BEKTAŞİ FEDERASYONLARINDAN SERT TEPKİ
Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda Cemevi ziyaretinde yaşanan skandal olaya Alevi-Bektaşi federasyonlarından sert tepki geldi. Özel ve destekçilerinin provokasyonu ağır ifadelerle eleştirilirken, isim verilmeden DEM Parti Milletvekili Celal Fırat'a da göndermelerde bulunuldu.
"NEFRET SUÇU İŞLENEREK, BİR SİYASETÇİ ALEYHİNE ÇİRKİN SLOGANLAR ATILMIŞTIR"
Ortak bildiride, "Son yaşanan olaylarda, bazı siyasi aktörler ve taraftarları tarafından cemevi alanı adeta bir siyasi miting alanına çevrilmiştir. Bir cemevinde asla olmaması gereken bir nefret suçu işlenerek, bir siyasetçi aleyhine çirkin sloganlar atılmıştır. Üzüntüyle gördük ki, bütün bu olaylar esnasında ne alanda bulunan siyasetçiler ve ne de Garip Dede Dergâhı yöneticileri bu nefret suçu içeren saygısızlığa müdahale etme gereği duymamıştır" ifadeleri kullanıldı.
SERT KINAMA VE PROTESTO MESAJI
Ortak açıklamada, yaşananların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "10 Muharrem gibi kutsal bir günde değerlerimizi hiçe sayıp inancımızı siyasi ikballer uğruna istismar edenleri şiddetle kınıyoruz. Hem milletvekilliği görevini yürütüp hem de dini bir kurumun başkanlığını sürdürmeye devam eden şahıs başta olmak üzere, bu duruma sessiz kalan Garip Dede Dergâhı yöneticilerini protesto ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
6 ALEVİ-BEKTAŞİ FEDERASYONUNDAN ORTAK TAVIR
Garip Dede Cemevi'nde yaşanan olaylara ilişkin ortak bildirinin altında, Afyonkarahisar Hacı Bektaş Veli Kültür Dernekleri Federasyonu, Anadolu Abdallar Cemevi Federasyonu, Anadolu Vakıflar Federasyonu, Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu, Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu ile Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu'nun imzası yer aldı.