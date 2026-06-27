Kılıçdaroğlu'na atılan sloganlar kriz çıkardı! Alevilerden Özgür Özel'e sert tepki

"HAİN KEMAL" SLOGANLARI TARTIŞMALARA NEDEN OLDU İstanbul'da Garip Dede Cemevi'ni ziyaret eden Manisa Milletvekili Özgür Özel, bir kez daha "Hain Kemal" sloganlarına kulaklarını tıkayarak tepki topladı. Cemevi dışındaki bir grubun provokatif eylemi, genel merkezi de harekete geçirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında yaşanan gerilim, Garip Dede Cemevi ziyaretine de yansıdı.

Kulislere yansıyan son çarpıcı iddiaya göre ise Alevi toplumunu arkasına almaya çalışan Özel ve kurmayları, söz konusu grubu bilinçli olarak cemevi önüne taşıyarak yeni bir algı operasyonuna girişti ve çirkin sloganları attırdı.

ALEVİ-BEKTAŞİ FEDERASYONLARINDAN SERT TEPKİ

Sabah'ta yer alan habere göre, bu kapsamda Cemevi ziyaretinde yaşanan skandal olaya Alevi-Bektaşi federasyonlarından sert tepki geldi. Özel ve destekçilerinin provokasyonu ağır ifadelerle eleştirilirken, isim verilmeden DEM Parti Milletvekili Celal Fırat'a da göndermelerde bulunuldu.