CHP "Mutlak Butlan" kararı sonrası parçalandı! Eski milletvekilinden A Haber'de çarpıcı yorum: "Giden vekiller geri dönecek"

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından başlayan istifa süreci ve Özgür Özel'in "Yeni Parti" hamlesi siyaset gündemindeki yerini koruyor. Muhalefette yaşanan ayrılık süreci tartışılırken, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in kurduğu yapıyı "hormonlu bir algı operasyonu" olarak nitelendiren Sapan, "Bu giden milletvekillerinin çoğu geri dönecek. Yapay olduğu anlaşılacağı için bu milletvekillerinin çoğu geri dönmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yeni bir dönem başladı. Kılıçdaroğlundan arınma ve yolsuzluk mesajı KILIÇDAROĞLU'NDAN "ARINMA" VE YOLSUZLUK MESAJI Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi. Özgür Özel ise kendisiyle birlikte CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle Yeni Parti'yi kurdu. CHPde ayrılık tartışması: Oylar bölünür mü? CHP'DE AYRILIK TARTIŞMASI: OYLAR BÖLÜNÜR MÜ? CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrılık süreci siyaset gündemindeki yerini koruyor. Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin yol haritası tartışılırken, A Haber'e konuşan eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ: "GİDENLERİN ÇOĞU GERİ DÖNECEK" "HORMONLU BİR ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR" Yeni Parti'nin etrafında oluşturulan kalabalığın suni olduğunu belirten eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, "İletişimin bu kadar gelişmiş olduğu bir çağda, ekonomik anlamda birtakım katkılar da sağlandığında böyle hormonlu bir algı operasyonu yapabiliyorsunuz. Sözüm ona büyük bir kalabalık toplandı, büyük bir milletvekili kitlesi oraya gitti. Bunların hepsi geçici şeyler. Bu süreç çok uzun sürmeyecek, kısa bir zaman sonra sönümlenecektir." ifadelerini kullandı. Gidenlerin kalıcı olmayacağını vurgulayan Sapan, "İddialı bir şey söyleyeyim; bu giden milletvekillerinin çoğu geri dönecek. Yapay olduğu anlaşılacağı için bu milletvekillerinin çoğu geri dönmeye çalışacak." sözleriyle sürecin bir "balon" olduğunu ifade etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN "KAPLUMBAĞA TEORİSİ" VE LARVALAR Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini ve hamle yapmamasını stratejik bir temizlik olarak yorumlayan Yıldıray Sapan, "Kaplumbağa teorisini bilirsiniz. Kaplumbağalar yüzerken panik yapmazlar. Hedefine doğru yavaş yavaş ilerlerler ve hiçbir şeye takılmazlar. Sadece hedefine kilitlenmiştir ve eninde sonunda, yavaş da olsa, varır. Kemal Bey'i ben bu kaplumbağa teorisiyle özdeşleştiriyorum. Panik yapmadan, telaş etmeden partinin içinde ne kadar kirli isim varsa hepsini temizlemeye çalışıyor. Önce onların gitmesini bekledi." dedi. Bazı isimlerin partide kalmaya devam ettiğini belirten Sapan, "Bir kısım Kemal Bey'den hamle bekledi. Özgür Özel'in ihraç edilmesini beklediler. Ama Kemal Bey bu topa girmedi. Kendilerinin gitmesini bekledi. Bir kısmı da hâlâ partide. Yani biraz larva bıraktılar. Onlar hâlâ partide var, onlar da inşallah gidecek. Kemal Bey yavaş hareket ediyor ama kendinden emin hareket ediyor." ifadelerini kullandı.