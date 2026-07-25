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CHP "Mutlak Butlan" kararı sonrası parçalandı! Eski milletvekilinden A Haber'de çarpıcı yorum: "Giden vekiller geri dönecek"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP "Mutlak Butlan" kararı sonrası parçalandı! Eski milletvekilinden A Haber'de çarpıcı yorum: "Giden vekiller geri dönecek"

CHP'de "mutlak butlan" kararının ardından başlayan istifa süreci ve Özgür Özel'in "Yeni Parti" hamlesi siyaset gündemindeki yerini koruyor. Muhalefette yaşanan ayrılık süreci tartışılırken, eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan A Haber ekranlarında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Özgür Özel'in kurduğu yapıyı "hormonlu bir algı operasyonu" olarak nitelendiren Sapan, "Bu giden milletvekillerinin çoğu geri dönecek. Yapay olduğu anlaşılacağı için bu milletvekillerinin çoğu geri dönmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından parti yönetiminde yeni bir dönem başladı.

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Karar kapsamında Özgür Özel'in genel başkanlık görevi sona ererken, Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olarak göreve geldi. Özgür Özel ise kendisiyle birlikte CHP'den ayrılan 91 milletvekiliyle Yeni Parti'yi kurdu.

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CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrılık süreci siyaset gündemindeki yerini koruyor. Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti ile Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin yol haritası tartışılırken, A Haber'e konuşan eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ: "GİDENLERİN ÇOĞU GERİ DÖNECEK"

"HORMONLU BİR ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"

Yeni Parti'nin etrafında oluşturulan kalabalığın suni olduğunu belirten eski CHP Milletvekili Yıldıray Sapan, "İletişimin bu kadar gelişmiş olduğu bir çağda, ekonomik anlamda birtakım katkılar da sağlandığında böyle hormonlu bir algı operasyonu yapabiliyorsunuz. Sözüm ona büyük bir kalabalık toplandı, büyük bir milletvekili kitlesi oraya gitti. Bunların hepsi geçici şeyler. Bu süreç çok uzun sürmeyecek, kısa bir zaman sonra sönümlenecektir." ifadelerini kullandı.

Gidenlerin kalıcı olmayacağını vurgulayan Sapan, "İddialı bir şey söyleyeyim; bu giden milletvekillerinin çoğu geri dönecek. Yapay olduğu anlaşılacağı için bu milletvekillerinin çoğu geri dönmeye çalışacak." sözleriyle sürecin bir "balon" olduğunu ifade etti.

CHP "Mutlak Butlan" kararı sonrası parçalandı! Eski milletvekilinden A Haber'de çarpıcı yorum: "Giden vekiller geri dönecek" - 1

KILIÇDAROĞLU'NUN "KAPLUMBAĞA TEORİSİ" VE LARVALAR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini ve hamle yapmamasını stratejik bir temizlik olarak yorumlayan Yıldıray Sapan, "Kaplumbağa teorisini bilirsiniz. Kaplumbağalar yüzerken panik yapmazlar. Hedefine doğru yavaş yavaş ilerlerler ve hiçbir şeye takılmazlar. Sadece hedefine kilitlenmiştir ve eninde sonunda, yavaş da olsa, varır. Kemal Bey'i ben bu kaplumbağa teorisiyle özdeşleştiriyorum. Panik yapmadan, telaş etmeden partinin içinde ne kadar kirli isim varsa hepsini temizlemeye çalışıyor. Önce onların gitmesini bekledi." dedi.

Bazı isimlerin partide kalmaya devam ettiğini belirten Sapan, "Bir kısım Kemal Bey'den hamle bekledi. Özgür Özel'in ihraç edilmesini beklediler. Ama Kemal Bey bu topa girmedi. Kendilerinin gitmesini bekledi. Bir kısmı da hâlâ partide. Yani biraz larva bıraktılar. Onlar hâlâ partide var, onlar da inşallah gidecek. Kemal Bey yavaş hareket ediyor ama kendinden emin hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

CHP "Mutlak Butlan" kararı sonrası parçalandı! Eski milletvekilinden A Haber'de çarpıcı yorum: "Giden vekiller geri dönecek" - 2

"ASLA BİTMEYEN TEK ORTAKLIK SUÇ ORTAKLIĞIDIR"

Özgür Özel ve ekibinin geçmişteki bağlarına dikkat çeken Sapan, "Neden gittiler biliyor musunuz? Asla bitmeyen tek ortaklık suç ortaklığıdır. Özgür Özel bu isimleri taşımak zorunda. Neden? Çünkü o da bu ekibin içinde, bunlar da o ekibin içinde. Adı yeni ama her şey eski. Sadece adı yeni. Bagaj da eski, isimler de eski, düşünceler de eski, anlayış da eski." sözleriyle Yeni Parti'nin "eski tas eski hamam" olduğunu ifade etti.

Rüşvet ve yolsuzluk iddialarının gölgesindeki bir yapının Türkiye'yi yönetemeyeceğini savunan Sapan, "Rüşvet ve yolsuzluk iddialarıyla anılıyorlar. Şimdi Türkiye'yi yönetmeye talipseniz, Türkiye'yi yönetmek yaklaşık 1 trilyon dolar parayı yönetmek demektir. Eğer para konusunda zafiyetiniz varsa böyle bir yönetime talip bile olamazsınız." açıklamasında bulundu.

CHP "Mutlak Butlan" kararı sonrası parçalandı! Eski milletvekilinden A Haber'de çarpıcı yorum: "Giden vekiller geri dönecek" - 3

CHP'DEKİ DİJİTAL YAĞMA: "KEPAZELİK BU!"

Partiden ayrılanların CHP'nin dijital varlıklarına "çöktüğünü" iddia eden Sapan, "İnsan, partisine bağış yaptığı parayı geri alır mı? Milletvekillerinin partiye bağış yaptığı parayı geri alabilen bir anlayış, 1 trilyon doları yönetebilir mi? Sadece o da değil. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanlığı'nın sosyal medya hesabına ve diğer hesaplara, ilçe başkanlıklarının sosyal medya hesaplarına el koymuşlar. Bugün yine baktım; Grup Başkanlığı'nın sosyal medya hesabının üzerinde Yeni Parti yazıyor. Ya ne kadar ayıp! Kepazelik bu ya!" sözleriyle yaşananlara sert tepki gösterdi.

CHP "Mutlak Butlan" kararı sonrası parçalandı! Eski milletvekilinden A Haber'de çarpıcı yorum: "Giden vekiller geri dönecek" - 4

"ATATÜRKÇÜYÜM DİYEREK PARTİYİ PARÇALAMAK CİDDİYETSİZLİKTİR"

Yeni Parti'nin ideolojik bir samimiyet taşımadığını vurgulayan Yıldıray Sapan, "Grup konuşmasında Özgür Özel, 'Biz ayrılmak zorundayız.' diyor. Ben orada çok vizyoner bir konuşma bekledim. Ama baktım ki kişisel hırsa bürünmüş, çok derin çelişkiler barındıran bir konuşmaydı. 'Atatürkçüyüm' diyorsunuz ama partiyi terk ediyorsunuz. Bu ciddiyetsizlik değil mi? Bu bir samimiyet testiydi ve sınıfta kaldınız." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarının popülaritesine sığınıldığını belirten Sapan, "Partiyi parçalıyorsunuz ama mirasyedi anlayışıyla yine Atatürk'ün partisinin logosuyla seçilmiş belediye başkanlarının popülaritesine sığınıyorsunuz. Onların rüzgarıyla yürüyorsunuz. Buradan bir şey çıkmaz." dedi.

CHP "Mutlak Butlan" kararı sonrası parçalandı! Eski milletvekilinden A Haber'de çarpıcı yorum: "Giden vekiller geri dönecek" - 5

"KAYADAN ANCAK TOZ ALIRLAR"

Son olarak CHP'nin kurumsal yapısının bu rüzgardan etkilenmeyeceğini dile getiren Sapan, "Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal bir partidir. Türkiye'de iki kurumsal parti vardır; biri CHP, diğeri MHP. Bu tür yapay rüzgarlar ancak kayadan toz alır. Bunlardan hiçbir şey çıkmaz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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