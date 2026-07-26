CHP ve Yeni Parti karşı karşıya! Cast ajansı polemiği büyüyor | Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmez
CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim, İstanbul Sarıyer'deki CHP rozet törenine taşındı. Yeni Parti cephesi, etkinlikte cast ajansları aracılığıyla ücretli figüran kullanıldığını ve katılımcılara slogan talimi yaptırıldığını öne sürdü. CHP ise iddiaları "ahlak dışı iftira" olarak nitelendirerek, törene katılanların teşkilat üyeleri olduğunu açıkladı ve hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de, "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Bu tuzak FETÖVARİ'dir." ifadeleriyle iddialara sert tepki gösterdi.
CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibinin ardından siyaset sahnesindeki gerilim yeni bir tartışmayla devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni, etkinliğe ücret karşılığı figüran getirildiği iddialarıyla gündeme geldi.
ROZET TÖRENİ DİKKAT ÇEKTİ
CHP, İstanbul Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirdi. Programa Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve çok sayıda partili katıldı.
Salonun dolu olması dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu ve Tekin'in konuşmalarında partiden ayrılan isimlere yönelik sert mesajlar vermesi öne çıktı.
"CAST AJANSLARI ÜZERİNDEN FİGÜRAN GETİRİLDİ" İDDİASI
Törenin ardından, organizasyona üç farklı cast ajansı aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce kişinin getirildiği öne sürüldü.
İddialarda, katılımcılar arasında işsizler, emekliler, atanamayan öğretmenler ile yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu, etkinlik öncesinde slogan ve alkış provası yaptırıldığı, bazı kişilere CHP Gençlik Kolları yelekleri giydirildiği ileri sürüldü.
Ayrıca sosyal medyada dolaşıma giren ve doğruluğu bağımsız olarak teyit edilemeyen bir SMS mesajında, "4 saatlik parti söyleşisi" için 950 TL ücretle 100 kişinin arandığı öne sürüldü.