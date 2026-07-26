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CHP ve Yeni Parti karşı karşıya! Cast ajansı polemiği büyüyor | Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmez

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP ve Yeni Parti karşı karşıya! Cast ajansı polemiği büyüyor | Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmez

CHP ile Yeni Parti arasındaki gerilim, İstanbul Sarıyer'deki CHP rozet törenine taşındı. Yeni Parti cephesi, etkinlikte cast ajansları aracılığıyla ücretli figüran kullanıldığını ve katılımcılara slogan talimi yaptırıldığını öne sürdü. CHP ise iddiaları "ahlak dışı iftira" olarak nitelendirerek, törene katılanların teşkilat üyeleri olduğunu açıkladı ve hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de, "Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey. Bu tuzak FETÖVARİ'dir." ifadeleriyle iddialara sert tepki gösterdi.

CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kuran Özgür Özel ve ekibinin ardından siyaset sahnesindeki gerilim yeni bir tartışmayla devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da düzenlediği üye katılım töreni, etkinliğe ücret karşılığı figüran getirildiği iddialarıyla gündeme geldi.

CHP'nin Sarıyer'deki üye katılım töreni, ʺparalı figüranʺ iddialarıyla yeni bir tartışmanın odağına yerleşti. ACHP'nin Sarıyer'deki üye katılım töreni, ʺparalı figüranʺ iddialarıyla yeni bir tartışmanın odağına yerleşti. A

ROZET TÖRENİ DİKKAT ÇEKTİ

CHP, İstanbul Sarıyer'deki Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nde geniş katılımlı bir üye katılım töreni gerçekleştirdi. Programa Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin ve çok sayıda partili katıldı.

Salonun dolu olması dikkat çekerken, Kılıçdaroğlu ve Tekin'in konuşmalarında partiden ayrılan isimlere yönelik sert mesajlar vermesi öne çıktı.

Tören sonrası üç farklı cast ajansı üzerinden kişi başı 950 TL karşılığında katılımcı getirildiği öne sürüldü. (AA)Tören sonrası üç farklı cast ajansı üzerinden kişi başı 950 TL karşılığında katılımcı getirildiği öne sürüldü. (AA)

"CAST AJANSLARI ÜZERİNDEN FİGÜRAN GETİRİLDİ" İDDİASI

Törenin ardından, organizasyona üç farklı cast ajansı aracılığıyla kişi başı 950 TL karşılığında yüzlerce kişinin getirildiği öne sürüldü.

İddialarda, katılımcılar arasında işsizler, emekliler, atanamayan öğretmenler ile yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu, etkinlik öncesinde slogan ve alkış provası yaptırıldığı, bazı kişilere CHP Gençlik Kolları yelekleri giydirildiği ileri sürüldü.

Ayrıca sosyal medyada dolaşıma giren ve doğruluğu bağımsız olarak teyit edilemeyen bir SMS mesajında, "4 saatlik parti söyleşisi" için 950 TL ücretle 100 kişinin arandığı öne sürüldü.

BirGün gazetesi, haberini ʺkatılımcı gözlemʺ yöntemiyle hazırladığını ve muhabirinin organizasyona figüran olarak kayıt yaptırdığını ileri sürdü. (ahaber.com.tr)BirGün gazetesi, haberini ʺkatılımcı gözlemʺ yöntemiyle hazırladığını ve muhabirinin organizasyona figüran olarak kayıt yaptırdığını ileri sürdü. (ahaber.com.tr)

BİRGÜN'ÜN HABERİ TARTIŞMA YARATTI

İddialar, Ekrem İmamoğlu destekçisi BirGün gazetesinde yayımlanan haberle kamuoyuna taşındı. Gazete, haberin "katılımcı gözlem" yöntemiyle hazırlandığını savunurken, haberi hazırlayan muhabirin organizasyona figüran olarak kayıt yaptırdığını ve ücret almadığını öne sürdü.

Haberde, katılımcıların servislerle etkinlik alanına götürüldüğü, konuşmalar boyunca alkış ve sloganların organizasyon görevlilerince yönlendirildiği iddialarına da yer verildi.

CHP ve Yeni Parti karşı karşıya! Cast ajansı polemiği büyüyor | Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmez - 1

SMS ORTAYA ÇIKTI

Haberde, bazı figüranların siyasi amaçla değil ücret karşılığında geldiklerini söylediği, etkinlik boyunca salondan çıkışlara izin verilmediği ve konuşmaların ardından figüranların ücretlerini almak üzere ajans ofisine götürüldüğü iddia edildi.

Bazı katılımcıların "Ben İmamoğlucuyum, paramı alır giderim" dedikleri ve kendilerine verilen CHP bayraklarını taşımayı reddettikleri de haberdeki iddialar arasındaydı.

Ortaya atılan bir de konuya ilişkin SMS kaydı servis edildi. Doğruluğu tartışmalı SMS mesajında, "25 Temmuz cumartesi 4 saatlik parti söyleşisi için 18//70// bay, bayan kişiler gerekmektedir. gelmek isteyen herkes dönüş yapabilir. Bütçe 950 TL nakit. İletişim yapım ve ajansların genel koordinotörü Elyo tel 0538 813 xx xx, 0537 681 xx xx // Toplam 100 kişi gerekmektedir..." ifadeleri yer aldı.

CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı, iddiaların tamamını reddederek haberleri ʺiftiraʺ olarak nitelendirdi. (AA)CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı, iddiaların tamamını reddederek haberleri ʺiftiraʺ olarak nitelendirdi. (AA)

CHP'DEN SERT YALANLAMA

CHP Genel Merkezi ve İstanbul İl Başkanlığı ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, haberleri "ahlak ve vicdan dışı bir iftira" olarak nitelendirirken, törene katılan vatandaşlara "paralı figüran" denilmesinin hakaret olduğunu söyledi.

CHP ve Yeni Parti karşı karşıya! Cast ajansı polemiği büyüyor | Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmez - 2

"ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ"

İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de iddiaların kasıtlı bir dezenformasyon olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Tekin, "Salon kapasitesi nedeniyle katılımcıların isimlerini önceden aldık. Çok sayıda genç ulaşım desteği istedi, bunun dışında para dağıtacak bir durumumuz söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

"Evime Birgün'den başka gazete girmiyordu" diyen Gürsel Tekin, "Düştüğünüz duruma bakın. Kefenlerimizi giyerek geldik, sizden korkan sizin gibi olsun. Bunların iftiralarıyla neler çektik." sözlerini sarf etti.

Tekin ayrıca "Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi. İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, organizasyonda para dağıtıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. (X)İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, organizasyonda para dağıtıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. (X)

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir ise, görüntülerdeki gençlerin cast ajansı çalışanı değil, CHP Gençlik Kolları üyeleri olduğunu belirterek iddiaları reddetti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, görüntülerde yer alan gençlerin cast ajansı çalışanı değil CHP Gençlik Kolları üyeleri olduğunu savundu. (X)CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, görüntülerde yer alan gençlerin cast ajansı çalışanı değil CHP Gençlik Kolları üyeleri olduğunu savundu. (X)

CHP Genel Başkan Basın Danışmanı Atakan Sönmez, "Tertipçiler ve tertibe alet olanları yakında öğreneceğiz. Tüm sorumlular bedelini ödeyecek" diyerek olayın kumpas olduğuna işaret etti.

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