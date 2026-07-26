CHP ve Yeni Parti karşı karşıya! Cast ajansı polemiği büyüyor | Gürsel Tekin: Şeytanın aklına gelmez

"ŞEYTANIN BİLE AKLINA GELMEZ"

İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de iddiaların kasıtlı bir dezenformasyon olduğunu belirterek hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Tekin, "Salon kapasitesi nedeniyle katılımcıların isimlerini önceden aldık. Çok sayıda genç ulaşım desteği istedi, bunun dışında para dağıtacak bir durumumuz söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

"Evime Birgün'den başka gazete girmiyordu" diyen Gürsel Tekin, "Düştüğünüz duruma bakın. Kefenlerimizi giyerek geldik, sizden korkan sizin gibi olsun. Bunların iftiralarıyla neler çektik." sözlerini sarf etti.

Tekin ayrıca "Bize salonu tahsis eden Sarıyer Belediye başkan ve yöneticileri linç edildi. İsteyen herkes parasını verip kiralar. Kendi belediyenizin salonunu kiralıyorsunuz ve başkanınız linç ediliyor. O çeteleri açıklayacağım. Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar" ifadelerini kullandı.