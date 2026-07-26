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CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok"

Siyasette taşlar yerinden oynadı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’den istifa ederek yeni parti kurmasıyla Meclis aritmetiği altüst oldu. Yeni parti ana muhalefet sıfatını alırken, asırlık çınar CHP 44 milletvekiliyle 5. sıraya geriledi. CHP’de yaşanan bu büyük depremi, partinin 65 yıllık tarihine bizzat tanıklık eden merhum Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, A Haber ekranlarında çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasıyla birlikte siyasi dengeler değişti. Yeni parti Meclis'te ana muhalefet konumuna yükselirken, CHP ise 44 milletvekiliyle 5. sıraya geriledi.

CHP'DE TARİHİ PARÇALANMA! CEYHAN MUMCU: VİZYON YOK, LİDERLİK YOK

CHP'nin tarihsel süreçte de benzer kırılmalar yaşadığını belirten Ceyhan Mumcu, "1 Nisan 1960'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdim. O tarihte 20 yaşındaydım. Girdiğimde CHP'de yine bir tartışma vardı; İsmail Rüştü Aksal ve Kasım Gülek tartışması. İsmet Paşa iyidir, genel başkanımızdır diyorlar fakat CHP'lilerin yarısı Gülek'i, yarısı Aksal'ı tutuyor. Bu mücadelede Gülek yendi, Aksal tasfiye oldu." ifadelerini kullandı.

CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok" - 1

TARİHİ YARALAR VE SİYASİ ÇATIŞMALAR

Türkiye siyasi tarihinin acı olaylarına değinen Ceyhan Mumcu, "İhtilal kansız olmaz deyip mutlaka birilerinin asılması lazım deyip rahmetli Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan'ı ve Fatin Rüştü Zorlu'yu idam etmeleridir; hala bir yaradır Türk tarihinde." dedi.

CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok" - 2

CHP içindeki Ecevit-İnönü çekişmesine de değinen Ceyhan Mumcu, "Nihat Erim'in 12 Mart'ı desteklemesine Bülent Ecevit karşı çıktı. Ecevit, 12 Mart muhtırasının verildiği gün genel sekreterlikten ayrıldı. Böylece başka bir çatışma başladı; İnönü-Ecevit çatışması. O devirde ne kadar CHP'li il başkanı varsa tutuklandı, Ankara'da Uğur Mumcu tutuklandı. Neticede Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idam edenler, Uğur Mumcu ve CHP'lileri hapse yatıranlar CHP'den tasfiye edildi. Ama onlar da gidip Güven Partisi'ni kurdular. O zaman da 50'ye yakın milletvekili ayrılmıştı." sözleriyle geçmişte yaşanan bölünmeleri hatırlattı.

CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok" - 3

"VİZYON YOK, LİDERLİK YOK"

CHP'deki temel sorunun vizyon ve liderlik eksikliği olduğunu savunan Ceyhan Mumcu, "Vizyon yok, liderlik yok. Yani lider olacak da lider ne yapacak? Neyi nasıl yapacak? Bunu halka açıklaması lazım, biz bunu göremiyoruz. Her zaman o gitsin bu gelsin... Memlekete bir hizmeti, bir faydası olacak mı? Olmayan neyi düzeltecek, neye çare olacak? O yok işte. İşçi sınıfını tam kazanamamıştır, köylü sınıfını hiç kazanamamıştır." diyerek partinin toplumsal tabanla bağ kuramadığını öne sürdü.

CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok" - 4

15 TEMMUZ VE KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ

90 milletvekilinin aynı anda istifa etmesini siyasi tarihte önemli bir kırılma olarak değerlendiren Ceyhan Mumcu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlere de tepki gösterdi.

Ceyhan Mumcu, "Yıllardır genel başkan diye Türk milletine empoze ettiniz. Bunu Cumhurbaşkanı yapalım, ülkeyi bu yönetsin diye iddia sahibi oldunuz, oy verdiniz. Şimdi ne oldu da birdenbire 'Hain Kemal' diyorsunuz? Adam bir şey de yapmadı ki, davayı açan o değil, davayı açanlar CHP'liler." ifadelerini kullandı.

CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok" - 5

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ceyhan Mumcu, "Diğer darbelerde şehit sayısı 4-5'i geçmezken bu 15 Temmuz'da 249 şehidimiz, binlerce yaralımız var. Fakat CHP'lilere anlatamazsınız; 'bu darbe değil tiyatrodur, komedidir, Tayyip Erdoğan planlamıştır' diye. Bunun günahı da Kemal Kılıçdaroğlu'nundur. Gözünün önündeki olayları tahlil edemeyenler memleketi idareye kalkışıyorlar." dedi.

CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok" - 6

Yeni kurulan partinin siyasi dengeleri köklü şekilde değiştirmeyeceğini savunan Ceyhan Mumcu, "Eski CHP'lilerden yeni parti diye ne tür bir program yapacaklar hep beraber göreceğiz. Vallahi çok bir şey değişmeyecek, yine Sayın Tayyip Erdoğan'ın yönettiği parti birinci parti olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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