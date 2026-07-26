CHP'de tarihi parçalanma! Ceyhan Mumcu'dan sert çıkış: "Vizyon yok, liderlik yok"
Siyasette taşlar yerinden oynadı. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP’den istifa ederek yeni parti kurmasıyla Meclis aritmetiği altüst oldu. Yeni parti ana muhalefet sıfatını alırken, asırlık çınar CHP 44 milletvekiliyle 5. sıraya geriledi. CHP’de yaşanan bu büyük depremi, partinin 65 yıllık tarihine bizzat tanıklık eden merhum Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu, A Haber ekranlarında çarpıcı sözlerle değerlendirdi.
Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasıyla birlikte siyasi dengeler değişti. Yeni parti Meclis'te ana muhalefet konumuna yükselirken, CHP ise 44 milletvekiliyle 5. sıraya geriledi.
CHP'nin tarihsel süreçte de benzer kırılmalar yaşadığını belirten Ceyhan Mumcu, "1 Nisan 1960'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdim. O tarihte 20 yaşındaydım. Girdiğimde CHP'de yine bir tartışma vardı; İsmail Rüştü Aksal ve Kasım Gülek tartışması. İsmet Paşa iyidir, genel başkanımızdır diyorlar fakat CHP'lilerin yarısı Gülek'i, yarısı Aksal'ı tutuyor. Bu mücadelede Gülek yendi, Aksal tasfiye oldu." ifadelerini kullandı.
TARİHİ YARALAR VE SİYASİ ÇATIŞMALAR
Türkiye siyasi tarihinin acı olaylarına değinen Ceyhan Mumcu, "İhtilal kansız olmaz deyip mutlaka birilerinin asılması lazım deyip rahmetli Adnan Menderes'i, Hasan Polatkan'ı ve Fatin Rüştü Zorlu'yu idam etmeleridir; hala bir yaradır Türk tarihinde." dedi.
CHP içindeki Ecevit-İnönü çekişmesine de değinen Ceyhan Mumcu, "Nihat Erim'in 12 Mart'ı desteklemesine Bülent Ecevit karşı çıktı. Ecevit, 12 Mart muhtırasının verildiği gün genel sekreterlikten ayrıldı. Böylece başka bir çatışma başladı; İnönü-Ecevit çatışması. O devirde ne kadar CHP'li il başkanı varsa tutuklandı, Ankara'da Uğur Mumcu tutuklandı. Neticede Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını idam edenler, Uğur Mumcu ve CHP'lileri hapse yatıranlar CHP'den tasfiye edildi. Ama onlar da gidip Güven Partisi'ni kurdular. O zaman da 50'ye yakın milletvekili ayrılmıştı." sözleriyle geçmişte yaşanan bölünmeleri hatırlattı.