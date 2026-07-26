"VİZYON YOK, LİDERLİK YOK" CHP'deki temel sorunun vizyon ve liderlik eksikliği olduğunu savunan Ceyhan Mumcu, "Vizyon yok, liderlik yok. Yani lider olacak da lider ne yapacak? Neyi nasıl yapacak? Bunu halka açıklaması lazım, biz bunu göremiyoruz. Her zaman o gitsin bu gelsin... Memlekete bir hizmeti, bir faydası olacak mı? Olmayan neyi düzeltecek, neye çare olacak? O yok işte. İşçi sınıfını tam kazanamamıştır, köylü sınıfını hiç kazanamamıştır." diyerek partinin toplumsal tabanla bağ kuramadığını öne sürdü.

15 TEMMUZ VE KILIÇDAROĞLU'NA SERT TEPKİ 90 milletvekilinin aynı anda istifa etmesini siyasi tarihte önemli bir kırılma olarak değerlendiren Ceyhan Mumcu, Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylemlere de tepki gösterdi. Ceyhan Mumcu, "Yıllardır genel başkan diye Türk milletine empoze ettiniz. Bunu Cumhurbaşkanı yapalım, ülkeyi bu yönetsin diye iddia sahibi oldunuz, oy verdiniz. Şimdi ne oldu da birdenbire 'Hain Kemal' diyorsunuz? Adam bir şey de yapmadı ki, davayı açan o değil, davayı açanlar CHP'liler." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Ceyhan Mumcu, "Diğer darbelerde şehit sayısı 4-5'i geçmezken bu 15 Temmuz'da 249 şehidimiz, binlerce yaralımız var. Fakat CHP'lilere anlatamazsınız; 'bu darbe değil tiyatrodur, komedidir, Tayyip Erdoğan planlamıştır' diye. Bunun günahı da Kemal Kılıçdaroğlu'nundur. Gözünün önündeki olayları tahlil edemeyenler memleketi idareye kalkışıyorlar." dedi.