CHP ve Yeni Parti arasındaki figüran tartışmasının perde arkası! Parti seçmeni kime oy verecek?

A Haber ekranlarında CHP ile yeni kurulan parti arasındaki "figüran" tartışması ve muhalefetteki son gelişmeler ele alındı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, polemiklerin asıl gündemi değiştirmeye yönelik olduğunu savundu. Övür, yüzlerce kişinin katıldığı bir organizasyonda "figüran" iddialarının gerçekçi olmadığını belirterek, bu söylemin "insanlar gelmiyor" algısı oluşturmayı hedeflediğini ifade etti. CHP'deki kurultay sürecine ilişkin şaibe ve yolsuzluk iddialarını hatırlatan Övür, parti içindeki ayrışmanın ideolojik değil, siyasi eksen farklılığından kaynaklandığını savundu.

A Haber ekranlarında yayınlanan programda, CHP ve yeni kurulan parti arasındaki 'figüran' polemiği ile muhalefet kulislerindeki hareketlilik masaya yatırıldı. Cast ajansı polemiğine yönelik soruşturma CAST AJANSI POLEMİĞİNE YÖNELİK SORUŞTURMA Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür CHP içerisindeki güç savaşlarını ve kurultay sürecine dair çarpıcı iddiaları değerlendirdi. CHP VE YENİ PARTİ HATTINDA FİGÜRAN- AJANS POLEMİĞİ "BU NASIL BİR AKIL, NASIL BİR MANTIK?" Haber programında ilk sözü alan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, "Hakikaten komik ve rezil bir durum. Birgün gazetesi haber yapıyor, bir yöneticisi Gürsel Tekin'e cevap veriyor. 'Haberimizi çürütemedin' diyorlar. Ortada 60-70 kişilik bir figüran olayı var ama salona bakıyorsun en az 2 bin kişi var. İstanbul İl Teşkilatı'nın böyle bir şeye ihtiyaç duyması mümkün değil" ifadelerini kullandı. Övür, bu tartışmaların bilinçli bir strateji olduğunu belirterek, "Demek ki bu olay, 'Bakın insanlar gelmiyor, toplanmıyor' dedirtmek için yapılmış. Siyasetin kalitesinin nereye geldiğini gösteren komik bir tartışma" sözleriyle durumu aktardı.

"YOLSUZLUK DOSYALARININ ÜSTÜ ÖRTÜLÜYOR" Övür bu tür polemiklerin asıl amacının farklı olduğunu vurgulayarak, "Halk TV ve Sözcü gibi kanallar saatlerce bu konuyu konuştu. 'İnsanlar gelmiyor' argümanı üzerinden bir siyasi tartışma başlattılar. Oysa İstanbul İBB dosyasından tutun, Uşak ve Antalya'ya kadar tüm belediyelerdeki yolsuzluk dosyalarının üstünü örtmek için bu tür gerekçeler uyduruyorlar" açıklamasında bulundu. PARTİ MECLİSİNDE YOLSUZLUK İDDİALARI Programın sunucusu Orhan Sali, "Yeni Parti'nin parti meclisine giremeyen bazı isimlerin, yolsuzluk iddiaları nedeniyle alınmadığı yönünde intibalar var. Bunu nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu yöneltti. Mahmut Övür CHP içindeki yapısal sorunlara dikkat çekerek, "CHP içerisinde iki senedir bir şaibe tartışılıyor. 38. Kurultay'a paraların karıştığı, 47'den fazla delegenin ifade verdiği söyleniyor. 2020'den beri bir yolsuzluk sistemi oluşturulmuş. İmamoğlu ekibinin en önemli isimleri olan Ertan Yıldız, Ali Nuhoğlu ve Adem Soytekin gibi isimlerin itirafları var. Bu tablo, siyasetin parayla dizayn edildiğini açıkça gösteriyor" ifadelerini kullandı.