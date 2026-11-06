İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Afyonkarahisar'da 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının failinin güvenlik güçlerince kısa sürede yakalandığını bildirdi. Olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Bakan Çiftçi, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.

Bakan Çiftçi, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Programda, Afyonkarahisar'da meydana gelen ve 8 kişinin yaşamını yitirdiği elim hadiseye ilişkin son durum da ele alındı.



"TEMENNİ EDİYORUM Kİ BİR DAHA BU TÜR HADİSELER YAŞANMASIN"

Programda kendisine yöneltilen Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıya ilişkin soruyu yanıtlayan Bakan Çiftçi, pompalı tüfekle gerçekleştirilen saldırının failinin, güvenlik güçlerinin başarılı takibi neticesinde kısa süre içerisinde yakalandığını ifade etti.



Milletçe alışık olunmayan bu tür olayların derin bir teessür yarattığını vurgulayan Bakan Çiftçi, şunları kaydetti: "8 vatandaşımız bir saldırganın pompalı tüfekle ateş etmesi neticesinde hayatını kaybetti. Öncelikle bu saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailelerine ve tüm milletimize başsağlığı niyaz ediyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Gerçekten bu tür hadiseleri duyduğum zaman içimin dağlandığını hissediyorum. Maalesef zaman zaman bu tür hadiseler de yaşanabiliyor. Mersin'de de bu tür bir hadise yaşanmıştı. Temenni ediyorum ki bir daha bu tür hadiseler yaşanmasın."