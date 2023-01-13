TYP SON DAKİKA ALIMLAR 2023! TYP 2023 kadro müjdesi geldi mi, var mı? İŞKUR TYP okullara temizlik ve temizlik görevlisi alımları ne zaman?

TYP 2023 kadro müjdesi geldi mi, var mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yeni yılın ilk günlerini yaşadığımız dönemde okullara alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları için gelecek açıklamalar bekleniyor. İŞKUR üzerinden alımları gerçekleşen İŞKUR TYP personel alımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Her yıl olduğu gibi alımlar Türkiye genelinde 81 ve MEB'e bağlı okullarda yapılıyor. Peki, TYP 2023 kadro müjdesi geldi mi, var mı? İŞKUR TYP okullara temizlik ve temizlik görevlisi alımları ne zaman?